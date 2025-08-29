Знания — онлайн, практика — офлайн

Деловое образование в России последние несколько лет меняется сразу из-за нескольких факторов: появление таких технологий, как искусственный интеллект, ведет к расширению образовательных программы и появлению новых направлений. Из-за геополитической ситуации бизнес-школы, в том числе петербургские, развернулись в сторону Азии. А онлайн-формат, который стал особенно актуальным с 2020 года, постепенно классические бизнес-школы внедряют в свои программы. Возможно ли перевести деловое образование и получение степени Master of Business Administration (MBA) полностью в онлайн, разбиралась Надежда Ярмула.

Личные встречи с преподавателями и коллегами остаются важным фактором в формировании управленческих компетенций и лидерских качеств у предпринимателей, единогласно говорят эксперты. Слушатели, впрочем, также предпочитают очный формат с небольшим включением онлайна, замечают в бизнес-школах.

«Обучение, особенно на таких программах, как МВА и Executive MBA, или на программах, направленных на развитие отдельных управленческих навыков, связано не только с получением знаний, но и со взаимодействием с коллегами и обменом опытом. Когда слушатели приходят в наши аудитории, они учатся не только у нас, но и у друг друга. Наша задача — не просто передать им знания, как обычно делается в онлайн-формате, а создать эффективную среду обучения, в которой они могут обмениваться опытом, идеями, получать инсайты, а, выстраивать связи с коллегами из других бизнесов и видеть многогранную картину бизнеса, с разных позиций. То есть не только с собственной позиции, позиции знаний, но еще и с точки зрения мышления своих однокурсников, которые могут занимать другие позиции, быть в других функциях и видах бизнеса»,— объясняет ректор бизнес-школы ИМИСП Ярослав Павлов.

Кроме того, по словам методолога ИМИСП Яны Храмовой, важной частью очного обучения, помимо нетворкинга, остаются посещение компаний-партнеров, где важен непосредственный контакт с представителями бизнеса, и погружение в корпоративную среду, а также практическая отработка soft skills. «Онлайн-формат полноценно не заменит интерактивные тренинги, где участники отрабатывают разрешение конфликтов или принятие решений. Также в курсах по ведению сложных переговоров критически важны невербальная коммуникация и обратная связь от преподавателей и коллег»,— замечает госпожа Храмова.

По мнению бизнес-тренера и Agile & OKR Coach Евгении Чертаринской, сложнее всего также оцифровать форматы, требующие живого интенсивного взаимодействия и мгновенной обратной связи. «Новые технологии — AR/VR, игровые симуляторы — частично компенсируют этот пробел, но не думаю, что они будут способны полностью заменить офлайн в ближайшее время»,— говорит она.

Аналогичного мнения, что перевести деловое образование полностью в онлайн в ближайшее время не получится, придерживается и господин Павлов. А программы МВА и Executive MBA, как отмечают руководители бизнес-школ, в принципе не могут существовать только в онлайне.

«В программа МВА особенно важно коммуницировать с наставниками, экспертами из бизнеса и преподавателями, чтобы научиться применять полученные знания для своего бизнеса и уметь работать в группе. Управление бизнесом — это управление людьми. А научиться управлять бизнесом, глядя в компьютер, практически невозможно»,— комментирует сооснователь, генеральный директор и управляющий партнер АМИ Ирина Воронина.

Господин Павлов дополняет: «Программы уровня MBA полностью в онлайне реализовать на сегодняшний день невозможно. Это будет очень условный MBA. Действительно, есть класс онлайн-программ MBA, но это программы, которые в первую очередь нацелены на передачу и систематизацию знаний, причем фактически в формате от преподавателей и экспертов слушателю. Это может быть полезно, но это очень ограничено».

Эксперт полагает, что онлайн-формат в большей степени будет применяться в массовых курсах. «Онлайн может быть уместен для каких-то очень специфических программ, которые направлены на прокачку конкретных знаний, но для программ, которые выводят на новый уровень мышления, очное взаимодействие будет сохранять ценность. Скорее всего, эти два типа обучения будут развиваться параллельно»,— заключает он.

Новые технологии, впрочем, применяются во многих классических бизнес-школах. В некоторых случаях речь идет о модульном формате: совмещение очных и онлайн-занятий. Например, такая система используется в бизнес-школе ИМИСП в программе MBA.

Онлайн-формат имеет несколько вариаций: иногда речь идет о записанных видеоуроках, дистанционном тестировании и онлайн-консультациях с экспертами. Кроме того, большое количество курсов для предпринимателей и управленцев размещено на универсальных образовательных платформах, например, у «Нетологии», «Академии Eduson», Skillbox, «Контур Школы». Длительность подобных курсов варьируется от нескольких недель до года.

По мнению госпожи Чертаринской, совмещение двух форматов — оптимальный вариант работы со слушателями. «Ценность бизнес-школ состоит не столько в знании, сколько в среде: контактах, рефлексии на кейсах, обмене взглядами с людьми с разным опытом. В онлайне создать эту атмосферу качественно сложнее, на мой взгляд, практически невозможно. Поэтому смешанный формат остается оптимальным: онлайн дает гибкость, а офлайн — экспертную глубину, обмен опытом и формирование деловых связей»,— замечает госпожа Чертаринская.

«Дистанционные вставки» в классическое обучение бизнес-школы внедряют по-разному. «В бизнес-школе АМИ часть подготовки, закрепление материала проходит в онлайне. До каждого модуля участники самостоятельно изучают материалы: читают кейсы для программы, изучают презентации преподавателей. Это сделано, чтобы во время очных занятий мы могли полностью сконцентрироваться на практической части и отработке инструментария»,— рассказывает госпожа Воронина.

Дистанционные технологии применяют и в Высшей экономической школе (ВЭШ) СПбГЭУ. «Мы интегрируем в классические программы элементы онлайн-обучения. Слушатели по отдельным дисциплинам могут сдавать тесты в электронном виде. Широко используем формат видеоконференций. У нас есть примеры, когда корпоративные заказчики просят адаптировать действующую программу для онлайн-формата, мы это делаем,— делится директор ВЭШ СПбГЭУ Яна Клементовичус.— Электронная информационно-образовательная среда предоставляет множество удобных современных сервисов: это и электронные библиотеки, и базы данных, и доступ к учебно-методическим материалам, и организация контроля знаний путем тестирования или загрузки выполненных заданий». Госпожа Клементовичус также отмечает, что онлайн-формат может быть актуален для жителей других регионов, желающих учиться в топовых школах Москвы и Петербурга.