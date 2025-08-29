Наука зарабатывать

Решивший открыть свой бизнес человек неизбежно столкнется с необходимостью работы с финансами, управления сотрудниками, общения с клиентами. Шансы преуспеть в своем деле без дополнительного обучения — как теоретического, так и практического — очень малы. Некоторые бизнесмены также считают необходимым регулярно прокачивать свои навыки. Поэтому курсы для стартаперов, бизнес-школы и коучи пользуются большим спросом. Эксперты в области обучения предпринимателей рассказали, какие именно знания и навыки понадобятся для запуска своего стартапа.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Совладелец и исполнительный директор агентства по управлению репутацией Sidorin Lab Никита Прохоров выделяет три ключевых блока профессиональных знаний, необходимых стартаперам: управление продуктом, бизнес-модель и финансы, коммуникации. Первый блок, по словам эксперта, включает в себя основы Customer Development, изучение потребностей клиентов. Это позволит проверять спрос на продукт еще до его вложений в разработку и, как утверждает господин Прохоров, экономить в будущем месяцы работы и сотни тысяч рублей. Второй позволит предпринимателю понять, откуда берется прибыль, какие издержки критичны и как работает денежный поток. Наконец, третий блок позволит овладеть навыками питчинга, умением упаковать проект в понятный формат, а также даст знания инструментов продвижения продуктов и работы с репутацией.

Основатель центра развития предпринимателей «Прогрессор» Юлия Мамыркина, говоря о необходимых начинающим предпринимателям знаниях, делает акцент не на профессиональной подготовке, а на правильном системном подходе к бизнесу. Как отмечает эксперт, важно понимать не только что надо делать, но также как и кто это будет делать. Во-первых, стартаперам необходимо отличать стратегию и тактику. «Многие начинают с тактики: "сделаем сайт", "запустим рекламу", "найдем клиентов". Но без стратегии — без четкого видения, зачем вы это делаете, для кого и как это вписывается в долгосрочный путь — тактика превращается в суету»,— подчеркивает госпожа Мамыркина. Во-вторых, предприниматели должны понять свою роль в процессе — не исполнитель, а создатель системы, а также вытекающую из этого задачу — выстраивание процесса работы стартапа. В-третьих, будущие бизнесмены все же должны знать основы управления, финансового планирования, юридические и экономические риски. Наконец, эксперт отмечает важность работы предпринимателя над самим собой, развитие личной эффективности, стрессоустойчивости, сохранение баланса.

Доцент школы бизнеса Университета Вуллонгонга в Дубае Маруан Халлук в качестве одного из основополагающих знаний для стартаперов выделяет осознание долгосрочной цели. Эксперт считает, что для предпринимателя важнее всего понять с самого начала, какой путь он хочет пройти — небольшого локального предприятия или масштабируемого стартапа, рассчитанного на быстрый рост. Знания о рынке, на который собирается выйти новый проект, также очень важны. По словам господина Халлука, в идеале предприниматель должен хорошо знать рынок, являться его потребителем, иметь опыт работы или профессиональные связи. Это позволит иметь представление о потенциальных клиентах и конкурентах. Выход на незнакомый рынок также возможен, но приобретение знаний об этом секторе займет гораздо больше времени и ресурсов.

Гибкость и несгибаемость

Основатель и генеральный директор центра исследования компетенций Skillcode Артем Кодолов на первое место среди необходимых начинающему предпринимателю навыков ставит soft skills — гибкие навыки. Эксперт считает, что для стартапера важно активно действовать, быть уверенным в своих действиях и нести ответственность за них. Также необходимо наличие критического мышления: оно позволит анализировать ситуации с разных точек, задавать в процессе работы самому себе важные вопросы, а также избегать манипуляций.

Помимо упомянутых выше навыков и знаний соруководитель майнора «Предпринимательская мастерская» в Высшей школе экономики Ксения Ильянович выделяет еще два ключевых навыка, которые необходимо приобрести перед запуском стартапа. Первый — умение работать итерационно, постоянно сверяться с рынком и клиентами. Получая обратную связь о своей работе, необходимо улучшать ее, исправлять ошибки и снова обращаться за фидбеком. В качестве примера применения этих навыков эксперт приводит MVP, минимальную версию продукта, которая создается для проверки жизнеспособности идеи стартапа и получения отзывов от клиентов. Второй навык — устойчивость к неудачам. Госпожа Ильянович убеждена, что кризисные ситуации являются неизбежной частью предпринимательства — ошибочная концепция, ненадежные сотрудники, поставщики или клиенты. Однако после неудач стоит не опускать руки, а продолжать заниматься своим делом.

Век живи — век учись

По словам первого проректора Московской бизнес-школы Марины Чижиковой, продолжительность обучающих программ для предпринимателей может варьироваться от одного-трех месяцев для интенсивных курсов до года для комплексных программ, например MBA (Master of Business Administration). Однако эксперт считает, что глобально обучение предпринимателя никогда не заканчивается: чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо постоянно осваивать новые инструменты и технологии, следить за изменениями в законодательстве, учитывать современные тенденции. Именно поэтому предприниматели все чаще выбирают короткие курсы и мастер-классы, которые помогают адаптироваться к новым реалиям и быстро внедрять инновации в свои проекты.

Руководитель команды карьерных консультантов Центра карьеры образовательного холдинга Skillbox Екатерина Савченко также подтверждает необходимость регулярного обучения. К тому же, обучением все не ограничивается — начинающий бизнесмен должен закрепить все полученные знания практическим запуском стартапа. Эксперт отмечает, что предприниматель может ускорить обучение, если будет прибегать к помощи наставников или предпринимательского комьюнити, которые смогут подсветить зоны роста, помочь адаптироваться к изменениям и избежать типичных ошибок начинающих бизнесменов. В среднем же курсы для предпринимателей длятся от четырех до шести месяцев. Этого срока будет достаточно для освоения самых базовых инструментов.

Андрей Кащавцев