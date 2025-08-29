«На троечку»: эксперты оценили финансовую грамотность бизнеса

Субъекты малого и среднего бизнеса столкнулись с тройным вызовом: макроэкономическим, регуляторным и управленческим. Дорогие деньги, волатильный спрос, ужесточение конкуренции и введение налоговой реформы требуют от компаний грамотного управления денежными потоками. В этих условиях финансовая грамотность перестала быть вопросом стратегического развития и стала критическим условием для сохранения бизнеса, констатируют эксперты. При этом они добавляют, что уровень финансовой грамотности едва можно ценить «на троечку».

Финансовая грамотность имеет ключевое значение для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), так как она помогает эффективно управлять ресурсами предприятий, снижать риски, грамотно привлекать инвестиции и принимать обоснованные решения, что делает бизнес более конкурентоспособным, стабильным и успешным.

Валерий Калугин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, отмечает, что непосредственно финансовая и юридическая безграмотность предпринимателей нередко становится причиной серьезных проблем — от штрафов и претензий государственных органов до полного закрытия бизнеса. Он привел данные, опираясь на статистику Министерства экономического развития РФ, которые свидетельствуют: ежегодно создается почти 1 млн субъектов МСП, однако в первые два года более половины из них закрываются как раз по причине невысокой финансовой грамотности. Согласно исследованию, проведенному Минэкономразвития в прошлом году, 74% предпринимателей считают недостаточными свои знания для эффективного управления бизнесом.

В Санкт-Петербурге действует более 370 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. «Город располагает обширными ресурсами — научными, образовательными и технологическими,— однако предприниматели не в полной мере используют эти возможности. Несмотря на доступность образовательных программ и консультаций уровень вовлеченности остается низким. Среди причин — недостаточная информированность бизнеса, нехватка времени и недоверие к институтам поддержки»,— уверен господин Калугин.

Кроме того, он обращает внимание, что большинство владельцев малого бизнеса сконцентрированы на текущих задачах и в ежедневном труде такие важные аспекты, как обучение, часто остаются без внимания. Некоторые сомневаются в эффективности и доступности государственной поддержки. «Нужно формировать у предпринимателей осознание, что обучение — не потеря времени, а инвестиции в свои компании»,— добавляет бизнес-омбудсмен.

Свести дебет с кредитом

По оценке преподавателя бизнес-школы ИМИСП Дмитрия Старовойтова, финансовую грамотность малого и среднего бизнеса можно оценить на «тройку с минусом». Предприниматели научились считать операционную прибыль, но им катастрофически не хватает системного понимания финансов. Среди проблем он называет отсутствие финансового планирования. «Годовой план — это просто набор цифр в Excel, не связанный с реальностью. Компании не видят денежные потоки, не считают точку безубыточности и не могут оперативно реагировать на изменения»,— поясняет эксперт. Также он отмечает финансовую наивность: предприниматели не различают инструменты финансирования, берут невыгодные кредиты вместо поиска инвестиций и не используют меры господдержки из-за незнания или страха перед бюрократией.

Господин Старовойтов выделяет особенности ведения МСП в Санкт-Петербурге: высокая конкуренция требует финансовой грамотности, статус города-донора ограничивает щедрую господдержку, а высокие логистические и арендные затраты вынуждают скрупулезно управлять расходами и считать юнит-экономику.

Председатель комитета по маркетингу и стратегическому развитию Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Елена Пономарева замечает, что финансовая культура предпринимателей очень неоднородна. Так, для микробизнеса она зачастую сводится к бухгалтерскому учету и корректной отчетности перед налоговой. У компаний, которые переходят из микробизнеса в малый, уже появляются элементы управленческой отчетности, хотя бы на уровне Excel, первые попытки работать с юнит-экономикой. Но глобально это все еще уровень бухгалтерии, а не полноценного финансового менеджмента.

Крайне редко предприниматели из малого бизнеса обращаются к финансовым консультантам или нанимают финансовых директоров (как правило, это малый бизнес со стратегией или уже средний бизнес). Чаще задача ставится утилитарно: «свести дебет с кредитом», правильно отчитаться перед налоговой, избежать штрафов.

«То есть финансы воспринимаются не как инструмент управления бизнесом, а как обязательная функция контроля со стороны государства. Поэтому часто отсутствует культура бюджетирования, планирования, анализа "план-факт" с отклонениями. План на следующий год может формироваться условно: "прибавим 3%", без реальных расчетов и обоснований. Отсюда возникают системные ошибки: работа с убыточными клиентами, некорректное ценообразование, игнорирование рисков в цепочках поставок, слабое управление дебиторской задолженностью»,— перечисляет госпожа Пономарева.

Господин Калугин говорит, что в Санкт-Петербурге достаточно площадок, на которых предприниматели могут бесплатно получить необходимые знания. Это и государственные программы, и бизнес-объединения: Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», «Опора России», в том числе и институт бизнес-омбудсмена. Есть отдельные программы для женщин-предпринимателей, для социальных бизнесов. Все больше внимания уделяется вузовским программам, где формируется предпринимательское мышление у студентов.

База — бесплатно

Ключевым поставщиком государственных образовательных услуг для начинающих предпринимателей эксперты называют СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» (ЦРПП, оператор «Мой бизнес»). В нем регулярно проводятся бесплатные семинары и тренинги по основам бухгалтерского учета, налогообложению, продажам и финансовому планированию.

«Ежегодно ЦРПП проводит около 300 образовательных мероприятий, из которых 30 — по финансовой тематике. Каждое в среднем собирает аудиторию в 20–30 человек, и с каждым разом количество желающих углубить свои финансовые знания только увеличивается»,— рассказывает председатель правления национального агентства «Мой бизнес» Лев Кузнецов.

Он пояснил, что сегодня программы обучения выстраиваются так, чтобы охватить запросы предпринимателей на всех этапах. Так, для начинающих преподают основы финансового учета и отчетности. Для растущего бизнеса есть углубленные семинары по юнит-экономике и анализу ключевых финансовых показателей (KPI). Для всех категорий — общая финансово-юридическая подготовка, которая помогает комплексно видеть картину бизнеса.

Помимо этого, важной частью финансовой грамотности МСП является корректное ведение бухгалтерского учета и отчетности. В рамках бесплатных индивидуальных консультаций в ЦРПП предприниматели получают разъяснения по законодательным требованиям, срокам и порядку сдачи налоговой отчетности, применению контрольно-кассовой техники, оформлению первичных документов, подтверждению расходов, уплате взносов и налогов и другой обязательной отчетности. В частности, с начала 2025 года в ЦРПП за консультациями по бухгалтерскому учету и налогообложению уже обратилось свыше 400 заявителей.

Однако председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов среди минусов предоставления государственных образовательных услуг для МСП называет их «базовость». «А именно охват в рамках короткой программы общих вопросов ведения предпринимательской деятельности без учета специфики конкретных отраслей и направлений. Кроме того, не всегда бюджетные возможности позволяют организовать индивидуальные консультации, позволяющих уже действующим предпринимателям получить экспертную оценку своего бизнеса и разработать стратегию дальнейшего развития в условиях меняющейся геополитической и макроэкономической ситуации»,— поясняет господин Панов.

Он обращает внимание, что такие возможности существуют в рамках как образовательных программ вузов (СПбГУ, ИМИСП, СПбГЭУ и другие), так и обучающих курсов частных онлайн- и офлайн-школ и учебных центров.

«Зачастую в составе таких программ присутствует экспертная поддержка от опытных финансистов и предпринимателей, способных предоставить профессиональную консультацию по специфическим отраслевым и правовым вопросам ведения операционной деятельности. В то же время коммерческий характер данных программ является ограничивающим фактором для начинающих предпринимателей»,— указывает господин Панов.

Обязательный предмет

Начинающие предприниматели обычно интересуются вопросами регистрации бизнеса, выбора системы налогообложения, наличия программ государственной поддержки — грантовой или кредитной, перечисляет Дмитрий Завьялов, декан факультета «Высшая школа экономики и бизнеса» РЭУ им. Плеханова. «Востребованы программы обучения по работе с электронными площадками. Те, кто имеет хоть какой-то опыт, обычно интересуются маркетинговыми вопросами: выбором целевой аудитории, продвижением и построением коммуникации с клиентами, ценовой стратегией, выбором каналов сбыта, а также вопросами финансового управления: отчетностью, финансовым планированием и финансовым анализом»,— поясняет эксперт.

Среди вызовов, стоящих перед предпринимателями, петербургский омбудсмен называет изменения в Налоговом кодексе, затронувшие практически все виды налогов. Пересмотр налоговых режимов, новые отчетные форматы, ужесточение контроля требуют от предпринимателей серьезной перестройки и знаний. «Сейчас еще рано делать выводы, 2025 год будет периодом поиска оптимальных решений. Большинство компаний еще не до конца понимают, как новые правила повлияют на их прибыль, налоговую нагрузку и операционные процессы. Окончательную оценку последствий мы сможем дать лишь в начале 2026 года, когда будут подведены первые итоги применения обновленной системы»,— подчеркивает господин Калугин.

Растет запрос со стороны представителей МСП на повышение уровня знаний в сфере внешнеэкономического взаимодействия с партнерами из «дружественных» государств, в частности из КНР. В качестве отклика на этот запрос петербургское отделение «Деловой России» приняло участие в разработке образовательной программы Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета, призванной стать альтернативой привычному MBA. «Кстати, данная программа уже доступна для российских предпринимателей, стремящихся к выстраиванию более качественного взаимодействия с китайскими партнерами»,— подчеркивает господин Панов.

Финансовая грамотность сегодня — это не курс по выбору, а обязательный предмет. Это вопрос не столько роста, сколько устойчивости и выживания бизнеса в новой, более сложной реальности. «По сути, выигрывают те, кто умеет доказать качество цифрами и выдерживать стандарты каждый день, а не только к моменту проверки»,— отмечает Екатерина Хоменко, генеральный директор клининговой компании «Альфа-Сервис». Начинать нужно не с поиска денег, а с наведения порядка в их учете, уверены эксперты.

Алла Михеенко