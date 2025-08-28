Киллер с погрешностью

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет киллер Андрей Артюхин, перепутавший жертву, которой должен был стать бизнесмен и адвокат Виктор Патрушев. Вместо него в феврале прошлого года возле гимназии был застрелен водитель, отвозивший детей юриста в школу. Силовиками вместе с ним был задержан предполагаемый заказчик — Гинтерас Рагаускас. Наемнику также вменяют убийство новгородского банкира Алексея Крюка. Последний, по версии следствия, сам нанял Артюхина, чтобы расправиться с местным криминальным авторитетом, но роковым образом прогадал с исполнителем и получил от него же пулю.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего Андрея Артюхина, которому инкриминируют убийство двух лиц, совершенное по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконное приобретение оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Фигурант, согласно данным следствия, за денежное вознаграждение в размере около 5 млн рублей должен был убить адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Виктора Патрушева. Заказчиком, как считают в правоохранительных органах, является получивший в 2022 году российский паспорт белорусский бизнесмен Гинтерас Рагаускас, который в настоящее время находится в СИЗО по этому же делу, но, в отличие от Артюхина, свою вину отрицает.

«Утром 20 февраля 2024 года исполнитель, находясь возле образовательного учреждения, расположенного по Выборгскому шоссе, произвел выстрел в голову мужчины — жертвой оказался водитель адвоката. Пистолет, боеприпасы к нему, а также прибор для бесшумной стрельбы после совершения преступления обвиняемый спрятал на территории одного из кладбищ»,— уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Момент жесткой расправы зафиксировали камеры видеонаблюдения, кадры позднее опубликовал региональный СКР. На них видно, как киллер, находясь возле гимназии № 622, выстрелом в голову убивает водителя. Тот провожал двоих детей своего шефа в школу, и они тоже стали свидетелями преступления.

В ходе расследования выяснилось, что шофер был убит по ошибке. Целью был сам господин Патрушев.

Как стало известно «Ъ-СПб», Гинтерас Рагаускас пытался с помощью убийства решить в свою пользу спор о правах на объект недвижимости. Фигурант, по версии СКР, собирался ликвидировать юриста, который якобы мешал ему оформить в собственность дом, находящийся на большом участке земли в районе Выборгского шоссе. Рагаускас предложил Артюхину за убийство 5 млн рублей.

Кроме того, следствие считает, что киллер причастен к убийству банкира из Великого Новгорода Алексея Крюка, совершенному в 2005 году.

Так, обвиняемый был нанят самим Крюковым для устранения некоего криминального авторитета. При этом он получил в качестве аванса $15 тыс. В деле говорится, что впоследствии палач-наемник отказался от заказа.

«Не желая возвращать аванс, он в ноябре 2005 года под надуманным предлогом пригласил заказчика в квартиру на улице Парковой в Великом Новгороде, где застрелил его из пистолета»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Андрей Артюхин вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Оно направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. А вот Гинтерас Рагаускас от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Андрей Кучеров