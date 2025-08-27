Агрономы ГК «Продимекс» рассказали об особенностях сельхозсезона для сахарной свеклы

Прогнозы по валовому сбору сахарной свеклы у аграриев «Продимекс» в Воронежской области положительные, это связано с продолжительными осадками в регионе. Они также оптимистичны и в отношении урожая поздних яровых культур. Сейчас основная задача для агропредприятий – убрать выращенный урожай в оптимальные сроки,— рассказали в компании.

Фото: ГК «Продимекс»

Даты начала копки сахарной свеклы и пуска сахарных заводов совпадают с прошлым сезоном — работы запланированы на конец второй декады августа.

Агрономы ГК «Продимекс» отметили, что сезон — 2025 для сахарной свеклы складывался непросто. Весна в Черноземье была ранняя и засушливая. Чтобы не потерять накопленную за зиму влагу, хозяйства ГК «Продимекс» в Воронежской области рано приступили к севу. Тем не менее, часть семян попала в сухую почву, что позже повлияло на неравномерные всходы сахарной свеклы.

В конце апреля — начале мая этого года в регион пришли возвратные морозы и повлекли за собой частичную гибель культуры. По всей Воронежской области в разных объемах был произведен пересев, при этом более всего пострадали посевы в северных филиалах. В конце мая в Черноземье начались сильные ветры. Это привело к снижению густоты посевов, а местами и к их гибели на тех участках, где культура имела слабое развитие.

Весенние аномалии этого сезона не давали возможности обрабатывать культуры в установленные сроки. Июньские осадки, которые не прекращались две недели, безусловно, пошли на пользу корнеплодам, но при этом препятствовали проведению в полном объеме обработки посевов от вредителей, но прогнозы на урожай оптимистичные.

«В Группе компаний «Продимекс» работают настоящие профессионалы. Конечно, хотелось бы, чтобы природа нам помогала добиваться больших урожаев. Но если сложные условия требуют применить знания и опыт на деле, то мы всегда включаемся в процесс. Ведь такие вызовы показывают нашу эффективность, как специалистов»,— подчеркнул агроном ГК «Продимекс» Евгений Щеглов.