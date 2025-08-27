ФСБ предотвратила теракт в аэропорту Владикавказа

В международном аэропорту Владикавказа предотвращена попытка поджога самолета. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщило управление ФСБ по Северной Осетии.

По данным спецслужбы, задержан 25-летний гражданин России. Он активно следил за украинскими радикальными Telegram-каналами, где распространялись материалы о пытках и убийствах российских военнослужащих, следует из сообщения.

Отмечается, что мужчина купил пиротехническое изделие и пытался привлечь сотрудника службы безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности.

Задержанному предъявлены обвинения в приготовлении к преступлению, содействии террористической деятельности и совершении террористического акта. Он арестован.