Товарооборот пошел на повышение

По итогам первого полугодия 2025 года рынок страхования торговых кредитов достиг 5 млрд руб.— максимального результата за первое полугодие с 2019 года. По словам экспертов, рост обеспечили существующие клиенты. Дальнейший рост может сдержать отсутствие стабильного притока новых клиентов, занижение страховой премии и высокий риск-аппетит страховщиков.

По итогам первого полугодия 2025 года рынок страхования торговых кредитов вырос на 23% год к году и составил около 5 млрд руб., по данным страхового брокера Mains. По оценкам экспертов, это максимальный результат за первое полугодие с 2019 года. После значительного падения в 2023 году в 2024 году рынок начал восстанавливаться и показал рост примерно на 27%, до 8,8 млрд руб.

Страхование торговых кредитов обеспечивает защиту от рисков неплатежа по коммерческой дебиторской задолженности. Объектом страхования выступают имущественные интересы страхователя, связанные с возможностью наступления убытков в результате неисполнения договорных обязательств контрагентом. Всего на рынке работает восемь компаний, в частности «Кредендо — Ингосстрах», ВСК и «Согласие».

По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, застрахованный объем товарооборота может составлять около 2,7 трлн руб., объем выплат — 40% от этого показателя. Средний размер страховой суммы во многом зависит от масштабов деятельности контрагентов — в среднем это от 200 млн до 2 млрд руб. на один договор страхования, отмечает эксперт.

Другие игроки брокерского рынка и страховщики подтверждают рост рынка. По оценке замдиректора департамента торговых кредитов страхового брокера Remind Аллы Ерховой, показатели рынка выросли более чем на 25%, до 5,1 млрд руб. Существенный рост виден прежде всего в фармацевтическом сегменте, где премии увеличились примерно на 25–30% год к году, в остальных секторах он менее выраженный, уточняет гендиректор «АСТ Финансовые консультанты» Андрей Хабаров. В ВСК наблюдают увеличение сборов на уровне инфляции. «Согласие» и «Герса» оценивают рост своего портфеля на 23%. По данным ЦБ, на июль 2025 года инфляция составляет 8,8%.

Рост рынка обеспечило увеличение продаж страхуемых клиентов, указывает директор по страхованию торговых кредитов брокера Mains Мария Иванеева. «Многие клиенты, давно работающие с данным видом страхования, активно используют возможность наращивания продаж при помощи страхования торговых кредитов. С данным видом страхования у клиентов появляется возможность согласовать большие суммы отгрузок, более длительную отсрочку (поскольку риски застрахованы), а также выходить на новые рынки сбыта как в лице новых дебиторов, так и в лице абсолютно новых для клиентов регионов продаж, включая, например, страны СНГ»,— поясняет госпожа Иванеева.

Кроме того, на востребованность страхования повлияли крупные убытки страхователей по дебиторской задолженности, говорят страховщики. За прошедшие несколько лет на рынке произошли убытки на сотни миллионов рублей, в этом году объем вырос еще больше, и крупные страхователи решили увеличить затраты на страхование, говорит начальник управления андеррайтинга кредитных, финансовых и предпринимательских рисков «Согласия» Илья Фомин. По словам страховщика, мотивацией также стала подорожавшая банковская гарантия, которая используется как альтернатива страхованию.

По итогам 2025 года, по оценке госпожи Иванеевой, рынок покажет умеренный рост и составит примерно 9–9,2 млрд руб. «Если текущая тенденция сохранится, то по итогам года совокупные страховые сборы на рынке страхования торговых кредитов впервые приблизятся к отметке в 10 млрд руб.»,— отмечает Андрей Хабаров.

Впрочем, рост может сдерживать отсутствие устойчивого тренда по притоку новых клиентов и «нездоровая конкуренция», считает госпожа Иванеева. В частности, страховщики занижают ставки страховой премии, демонстрируют нехарактерно высокий риск-акцепт, поясняет она.

Юлия Пославская