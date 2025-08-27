«ЛУКОЙЛ» начал строительство нового комплекса на пермском НПЗ

На площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» начались строительно-монтажные работы по строительству комплекса каталитического крекинга. Как сообщает пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ», объект планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года.

О начале реализации проекта по строительству комплекса было объявлено в 2021 году. Тогда же началось его проектирование. Мощность объекта, согласно планам, должна составить 1,8 млн тонн в год. В состав комплекса войдут: установка каталитического крекинга, установка производства высокооктановых компонентов бензина, а также объекты общезаводского хозяйства.

Ранее сообщалось, что ввод комплекса в строй позволит увеличить уровень отбора светлых нефтепродуктов на 12% и выйти на общий уровень их производства 82%. В 2021 году проект «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на уровне получил статус приоритетного инвестиционного. Тогда же сообщалось, что на строительстве объекта будет задействовано до 3,5 тыс. человек, площадь нового комплекса составит 47 га.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» управляет мощностями Пермского НПЗ, основанного в 1958 году. В состав группы «ЛУКОЙЛ» предприятие вошло в 1993-м. Сегодня является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Согласно отчетности общества, его выручка в 2024 году составила 64,496 млрд руб., в позапрошлом году этот показатель составил 56,22 млрд руб. Чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» зарегистрирована на уровне 6,721 млрд руб.