В Ульяновске чиновникам регионального минтранса предъявили обвинение во взятках

В Ульяновске возбуждены уголовные дела о коррупционных преступлениях в сфере дорожного строительства. Об этом сообщило в среду вечером региональное следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области на основании оперативно-разыскных материалов региональных УФСБ и УМВД возбуждены уголовные дела по фактам дачи взяток в крупном и особо крупном размере должностным лицам регионального минтранса и департамента автомобильных дорог (ч.4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 дет лишения свободы) и получения этими лицами взяток (ч. 5 и ч. 6 ст.290, до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия два представителя коммерческой организации, занимавшейся строительством и благоустройством дорог в Ульяновске в рамках нацпроекта «Безопасные дороги», в период с 2022 по 2025 год передали трем должностным лицам регионального минтранса и департамента автомобильных дорог Ульяновской области в качестве взятки «денежные средства и иное имущество на 2 млн руб., 750 тыс. руб. и 350 тыс. руб., соответственно, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при имеющихся строительных недостатках».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга» обыски в региональном минтрансе с изъятием документов и последующим задержанием трех чиновников и двух представителей компаний прошли во вторник вечером.

Конкретные фамилии фигуранта дела у СУ СКР не раскрывают. Источники «Ъ-Волга», близкие к силовым структурам пояснили, что речь идет о подрядчике Сатеник Амирагян, которая является гендиректором и владелицей ульяновской компании «Стройцентр» (ООО), а также индивидуальном предпринимателе и владельце ульяновской компании «Дубравка» (ООО, разработка карьеров, оптовая торговля) Грайре Норекяне.

Из чиновников фигуранты дела — замдиректора департамента автодорог Валерий Художидков, обвиняемый в получении взятки 750 тыс. руб., директор департамента финансового, правового и административного обеспечения минтранса Венера Шамшина (ее обвиняют в получении взятки 2 млн руб.), а также начальник отдела департамента автомобильных дорог Анастасия Кочедыкова (ей вменяют получение взятки 350 тыс. руб.). По словам собеседника «Ъ-Волга», взяткодатели свою вину признали, взятко получатели, по словам источника, вину не признают.

В настоящее время Ленинский районный суд рассматривает ходатайства следствия по мере пресечения фигурантам дела. Следствие предлагало взяткодателям избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, взяткополучателям — заключение под стражу.

Сергей Титов, Ульяновск