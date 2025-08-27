Старики-мошенники

26 августа Кировский райсуд Уфы вынес приговор бывшему директору «Башнефти» и экс-главе администрации Архангельского района Гимрану Габитову и его знакомому Лечи Абухаджиеву. Они были признаны виновными в покушении на мошенничество и получили четыре с половиной и четыре года колонии общего режима. Как установил суд, пенсионеры пытались получить $300 тыс. с вице-спикера Курултая Башкирии Вадима Старова, угрожая неким компроматом. Подсудимые признали вину, их адвокаты намерены подать жалобу на приговор, называя его чрезмерно суровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гимран Габитов и Лечи Абухаджиев в зале Кировского райсуда Уфы

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии Гимран Габитов и Лечи Абухаджиев в зале Кировского райсуда Уфы

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 67-летнему Гимрану Габитову и 71-летнему Лечи Абухаджиеву, признав их виновными в попытке мошенничества (ч.3 ст. 30 - ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии, подсудимые, «путем обмана» пытались похитить $300 тыс. «у должностного лица законодательного органа государственной власти республики за непредоставление в вышестоящий орган государственной власти сведений, дискредитирующих его деятельность».

Гимрану Габитову назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, Лечи Абухаджиеву — 4 года. Оба будут отбывать срок в исправительных колониях общего режима.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что гособвинение просило приговорить каждого из подсудимых к семи годам лишения свободы. В ведомстве пока не приняли решение, будут ли подавать апелляционное представление на приговор.

Подсудимые полностью признали вину.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года. Около полугода обвиняемые находились в СИЗО, а затем под домашним арестом.

Гимран Габитов, по данным из открытых источников, родился в 1958 году в деревне Верхнеташево Мелеузовского района. В 2004-2007 годах работал в «Башнефти» в должностях исполнительного директора, генерального директора и директора по производству. В 2007 году был назначен заместителем генерального директора по науке административно-управленческого персонала ОАО «ОренбургНИПИнефть», затем трудился в ЗАО «Башнефтехимсервис», ОАО «Белкамнефть». В 2011-2012 годах руководил администрацией Архангельского района Башкирии.

Уроженец Грозного Лечи Абухаджиев, по данным Kartoteka.ru, имел статус индивидуального предпринимателя с 2018 по 2020 год. С 2018 по 2024 год (в августе компания была ликвидирована) господин Абухаджиев был руководителем и владельцем салаватского ООО «Юни-групп». Компания специализировалась на продаже топлива.

В деле также фигурирует третий соучастник. Объединенная пресс-служба судов республики не сообщила о его роли в совершении преступления, но отметила, что материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Как рассказал «Ъ» адвокат Урал Ишбулатов, представляющий интересы Лечи Абухаджиева, потерпевшим по уголовному делу является вице-спикер Курултая Башкирии Вадим Старов (КПРФ).

«Несколько лет назад у подсудимых был спор по поводу выплат за акции одного нефтяного предприятия в республике. Сумма была в пределах 50 млн руб. Они долго судились, но проиграли. А Гимран Габитов был знаком с московским журналистом, неким Моисеем Борисовичем. Ему сейчас около 88 лет. Этот Моисей Борисович бесплатно написал серию статей по спору за компенсацию стоимости акций, где-то их опубликовал. Осенью прошлого года он обратился к Габитову: мол я писал статьи бесплатно, а теперь вы мне помогите. Он попросил передать Вадиму Старову, что готовит некую публикацию, которая якобы попадет в администрацию президента России, и если депутат не хочет этого, то он должен заплатить. В итоге Габитов, не осознавая всех нюансов, встретился со Старовым и передал просьбу Моисея Борисовича. Во время передачи денег они были задержаны»,— рассказал Ъ Урал Ишбулатов.

Где сейчас находится Моисей Борисович, дело в отношении которого выделено в отельное производство, никто не знает, добавил господин Ишбулатов.

По словам адвоката, вместе с защитником Гимрана Габитова он намерен подать апелляционную жалобу на приговор.

«Я не вижу причины, чтобы изолировать их от общества. Да, незнание закона не освобождает от ответственности, но никакого материального вреда они никому не нанесли. Даже сам потерпевший заявлял, что претензий к ним не имеет. С их букетом болезней они могут не выжить в колонии»,— отметил адвокат.

«Да, действительно, претензий к осужденным у меня уже нет,— сообщил «Ъ» Вадим Старов.— Что касается приговора, то я предполагал, что наказание будет условным. Однако, необходимо учесть один любопытный момент. Помимо всякой ерунды о том, что я якобы своровал деньги при строительстве неизвестной мне школы, Габитов предлагал мне за деньги получить орден за заслуги перед Отечеством. Мол, он лично зайдет к президенту Путину и договорится. Это есть в материалах дела».

Булат Баширов