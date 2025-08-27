Житель Краснодарского края осужден на 13 лет за государственную измену

Краснодарский краевой суд признал местного жителя Владимира Бережного виновным в совершении государственной измены и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и 1 месяц в колонии строгого режима. По данным объединенной пресс-службы судов региона, злоумышленник передавал сотрудникам украинских спецслужб сведения о расположении военных объектов.

По данным прокуратуры Кубани, 46-летний Владимир Бережной, являясь противником проведения специальной военной операции, в июне 2024 года решил уехать на территорию Украины из политических и идеологических убеждений. Для реализации своих планов злоумышленник вступил в контакт с представителями Службы безопасности Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество.

По заданию кураторов Бережной собрал данные о том, где в городе Приморско-Ахтарске размещены объекты противовоздушной обороны, а затем передал эти сведения украинским спецслужбам. Вскоре после этого он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

На судебном заседании Владимир Бережной полностью признал вину в совершении преступления.

Анна Перова, Краснодар