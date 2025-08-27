Татьяна Буланова на Чаше, городская традиция «Милли кием» и книжный фестиваль

В субботу в Казани будет отмечаться День города и республики. В программе: фестивали в Казанском Кремле и экстрим-парке УРАМ, городская традиция на озере Кабан «Милли кием», а также концертная программа с участием Татьяны Булановой на Чаше. В детском парке «Елмай» состоится двухдневный книжный фестиваль «Тау фест». Также в ближайшие дни в Казани пройдет научно-популярное ток-шоу с участием Ксении Дукалис, перформанс «Голоса Казани — Казан тавышлары» и фестиваль в парке у ЖК «Салават Купере». Подробнее — в афише «Ъ».



Что посетить в День города и республики

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

С 10:00 30 августа в экстрим-парке УРАМ будет проходить фестиваль уличных культур. В программе: спортивные соревнования по BMX, скейтборду, роликам, самокату и другим дисциплинам, мастер-классы и открытые уроки. Также здесь будет работать локальный маркет, фудкорт и музыкальная сцена, на которой выступят артисты Baby Cute, LAVBLAST, «Лолита Косс» и iskrit. Имя еще одного хедлайнера раскроют позже.

В 12:00 на набережной озера Кабан стартует «Милли кием» — ежегодная городская традиция встречать День города Казани и День Республики Татарстан в национальном костюме. До 22:00 на улице Марджани развернется маркет локальных брендов, фудкорт, пройдут мастер-классы по казанскому шву и созданию национальных аксессуаров, а на экскурсиях расскажут об истории костюма казанских модников. Вечером на сцене фестиваля выступят чувашский коллектив Shanu, башкирский исполнитель Айдар Исхаков, татарская R&B-артистка Elina, казанский «Кружок хора». В завершении гости увидят пластический спектакль TARTAR объединения «Алиф» и театральной площадки MO.

В Казанском Кремле состоится фестиваль «ДртФест». В программе: сцена с татарскими инди-артистами, дизайн-маркет с уникальными товарами местных артистов, модный показ от локальных брендов, интерактивная детская площадка, лекторий «Акыл фабрикасы», творческие мастер-классы, атмосферный кинопоказ и уличный театр. Фестиваль продлится с 13:00 до 20:00, вход свободный.

30 августа на Казанском ипподроме состоится ежегодный конно-спортивный праздник, приуроченный ко Дню города и республики. В программе: скачки и бега, а также концертная программа с участием Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, капелла Дмитрия Железнова, Гульназ Асаевой и Раяза Фасихова. Начало в 14:00.

В 19:30 на площади перед Дворцом земледельцев начнется оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Основной площадкой празднования Дня города и республики станет Центр семьи «Казан», где с 16:30 начнется концертная программа с участием артистов Казанской городской филармонии, капеллы Дмитрия Железнова, группЫа «Пару ночей», Хора Турецкого и Татьяны Булановой.

Празднование Дня города и республики завершится в 22:00 праздничным салютом.

Где послушать музыку

30 августа на сцене Korston выступит исполнительница «Дышать» — музыкальный проект Гульназ Шакировой, известной по трекам «Тыпырдатып», «Барыбер», «Былбылым» и «Шулай». Начало концерта в 23:00, билеты от 700 руб. (18+)

31 августа на Фабрике Алафузова пройдет концерт под открытым небом российского рэп-исполнителя GONE.Fludd. В Казани артист выступит в рамках тура 4ever Summer. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 5500 руб. (16+)

1 сентября в 19:00 в театре на Булаке оркестр на Булаке исполнит популярные композиции разных исполнителей: от Вивальди до Агутина, от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Стоимость билетов — от 800 руб.

Какие спектакли посмотреть

29 августа на театральной площадке MO пройдет спектакль «147» — ретроспектива отношений по книге «147 свиданий» писательницы Радмилы Хаковой. В спектакле смешиваются настоящий и виртуальный мир, что дает зрителю прожить историю героев книги. Начало в 19:00, билеты от 380 руб. (18+)

29 августа в 19:00 в особняке Демидова покажут спектакль «Музей» — постановка режиссера Айдара Заббарова по пьесе Евгения Водолазкина. Удивительная в своей абсурдности история, где некоему господину начинают организовывать музей в его собственной квартире, но есть одна загвоздка — он еще жив. Начало в 19:00, билеты от 700 руб. (18+)

31 августа в 17:00 в театре им. Камала можно будет посмотреть музыкальную комедию «Очарованный танцем». В родной город после долгого отсутствия прибывает танцор Саяр Рамиев. Здесь он встречает свою давнюю любовь, знакомится с новым поколением хореографов и понимает важные для себя истины. Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

Трагикомедию «Дядюшкин сон» покажут 3 сентября в театре имени Качалова. В дом первой дамы провинциального городка Марьи Александровны однажды утром неожиданно прибывает князь — любимец местных дам, давно не появлявшийся в обществе. Его приезд производит переполох в городе. Марья Александровна решает не упускать случай и пытается выдать замуж свою дочь за случайно оказавшегося в их доме князя. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 250 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В прокат вышел американский триллер «Девушка Миллера» с Мартином Фриманом и Дженой Ортегой в главных ролях. Она — не по годам одарённая студентка. Он — разочаровавшийся в жизни писатель. Их встреча становится началом игры, где вымысел опасно переплетается с реальностью. (18+)

Комедия и мелодрама «Она сказала „Да“» рассказывает о трех сестрах — строгой карьеристке Кэтрин, страстной красотке Виктории и семейной тихоне Джорджине. Сестры возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова готовится выйти замуж. Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов. (18+)

С 28 августа в кинотеатрах можно посмотреть отечественную комедию «Семейный призрак». Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник. В отчаянных поисках жилья для своей семьи Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трёшку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живёт самый настоящий призрак. (6+)

Чем заняться еще

До 29 августа на набережной озера Кабан проходит фестиваль татарской городской культуры и дизайна «Печн базары». В программе — дизайн-маркет локальных брендов, мастер-классы для детей и взрослых, лектории «Ачык Университет», будут работать фотозона и площадка для обмена и продажи вещей «Татарский винтаж» и другое. Фестиваль проходит с 12:00 до 21:00, вход свободный.

28 августа в Казани стартует IV Казанский глобальный молодежный саммит 2025 года. Открытие международной площадки пройдет в новом здании театра имени Камала в формате научно-популярного ток-шоу «Образование в эпоху глобальных изменений: как учиться и строить карьеру в мире, где ИИ осваивает навыки быстрее человека» с участием блогера, ведущей и диджея Ксения Дукалис. Начало в 10:00, вход по бесплатной регистрации.

28 августа в парке у ЖК «Салават Купере» пройдет фестиваль «10 поводов для радости». В программе праздника — выступление «Самого лучшего оркестра», театральное представление от Руслана Риманаса, интерактивная зона, фотовыставка, соревнования по скейтбордингу и самокату, мастер-классы «Простые фокусы», буккроссинг, лекторий и выступление Dj Bubblegum, ILGIZ, Хопелес, BARBARA BAND, Ришата Тухватуллина и других. Кроме того, на фестивале будут работать маркет и фудкорт. Начало в 14:30, вход свободный.

28 августа на балконах мэрии Казани пройдет театрализованный перформанс «Голоса Казани — Казан тавышлары», где зрителям представят постановку оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Начало в 20:00, вход свободный.

29 августа в стендап-клубе «КЛУП» выступит Алексей Квашонкин — резидент Stand-Up Club №1, участник шоу «Книжный Клуб», «Разгоны», «Стендап-комики», «Что у вас случилось» и других YouTube-проектов. Он представит программу «Что не требовалось доказать». Начало в 20:00, билеты от 1400 руб. (18+)

30 и 31 августа в детском парке «Елмай» пройдет семейный книжный фестиваль «Тау фест», в котором поучаствуют 50 издательств. В программе встречи с детскими писателями, авторами книг для подростков и художниками-иллюстраторами, презентации книжных новинок, мастер-классы, лекции, настольные игры и другие события. Также посетителей фестиваля ждет встреча с создателями мультсериала «Смешарики» — Марией Корниловой и Константином Ушаковым. Кроме того, творческую встречу проведет художник-иллюстратор, лауреат премии Ханса Кристиана Андерсена Игорь Олейников. «Тау фест» будет проходить 30 августа с 11:00 до 20:00 и 31 августа с 11:00 до 18:00. Вход свободный.

31 августа в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие» — это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Начало в 11:00 и 15:00, стоимость билетов — от 1600 руб.

2 сентября в Stand Up Kazan с импровизационном концертом выступит Артур Шамгунов — комик, основатель казанского стендап-клуба, участник Stand Up на ТНТ, Outside StandUp, «Шоу историй» на канале Stand Up Club #1 и многих других проектов. Начало в 19:00, билеты — 1000 руб. (18+)

Гузель Ахметгалиева