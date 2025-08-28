Газпромбанк и Татарстан договорились о развитии технологических проектов
Делегация Газпромбанка посетила Казань — один из ключевых научно-технологических и промышленных центров России.
Центральным событием стала встреча с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе переговоров обсуждались многолетнее участие банка в социально-экономическом развитии региона и поддержка проектов в сфере передовых технологий.
Фокус визита был направлен на взаимодействие с научно-технологической инфраструктурой Татарстана. В рамках программы делегация посетила:
- Казанский федеральный университет. Ученые представили портфель перспективных проектов из самых разных сфер, от биотехнологий и химии новых материалов до передовых решений для нефтегазовой отрасли.
- Иннополис. В IT-хабе продемонстрировали инновационные разработки в области искусственного интеллекта и автоматизации производства.
В рамках визита заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс принял участие в пленарном заседании «Технологическое лидерство и устойчивое развитие: инновационные подходы и решения для будущего нефтегазовой отрасли» Нефтегазохимического форума.
Мероприятие собрало ключевых игроков отрасли: глав регионов, федеральных министров, руководителей крупнейших корпораций и международных делегаций. В ходе дискуссии участники единогласно отметили эволюцию от задач импортозамещения к цели технологического суверенитета и лидерства.
Дмитрий Зауэрс рассказал о роли Газпромбанка в формировании новых технологических индустрий и трансфере знаний в экономику:
«Технологии являются глобальным фактором конкурентоспособности и полностью определяют уровень развития государства и его независимость. Наша стратегия и миссия — заниматься строительством новых отраслей и созданием национальных чемпионов. Мы обладаем компетенциями по оценке проектов, доступом к уникальной научно-технологической экспертизе, а также компетенциями в других областях».
Он также подчеркнул, что совместно с Минобрнауки России банк работает над актуализацией программы «Приоритет 2030», чтобы помочь вузам стать центрами технологических проектов, и выразил готовность участвовать в создании региональной инфраструктуры для вывода проектов университетов и малых компаний на уровень национальных чемпионов.
Объединение возможностей и экспертизы Газпромбанка с научным и промышленным потенциалом Татарстана открывает новые перспективы для технологического и экономического развития.
АО «Газпромбанк»