Газпромбанк и Татарстан договорились о развитии технологических проектов

Делегация Газпромбанка посетила Казань — один из ключевых научно-технологических и промышленных центров России.

Центральным событием стала встреча с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе переговоров обсуждались многолетнее участие банка в социально-экономическом развитии региона и поддержка проектов в сфере передовых технологий.

Фокус визита был направлен на взаимодействие с научно-технологической инфраструктурой Татарстана. В рамках программы делегация посетила:

Казанский федеральный университет. Ученые представили портфель перспективных проектов из самых разных сфер, от биотехнологий и химии новых материалов до передовых решений для нефтегазовой отрасли.

Иннополис. В IT-хабе продемонстрировали инновационные разработки в области искусственного интеллекта и автоматизации производства.

В рамках визита заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс принял участие в пленарном заседании «Технологическое лидерство и устойчивое развитие: инновационные подходы и решения для будущего нефтегазовой отрасли» Нефтегазохимического форума.

Мероприятие собрало ключевых игроков отрасли: глав регионов, федеральных министров, руководителей крупнейших корпораций и международных делегаций. В ходе дискуссии участники единогласно отметили эволюцию от задач импортозамещения к цели технологического суверенитета и лидерства.

Дмитрий Зауэрс рассказал о роли Газпромбанка в формировании новых технологических индустрий и трансфере знаний в экономику:

«Технологии являются глобальным фактором конкурентоспособности и полностью определяют уровень развития государства и его независимость. Наша стратегия и миссия — заниматься строительством новых отраслей и созданием национальных чемпионов. Мы обладаем компетенциями по оценке проектов, доступом к уникальной научно-технологической экспертизе, а также компетенциями в других областях».

Он также подчеркнул, что совместно с Минобрнауки России банк работает над актуализацией программы «Приоритет 2030», чтобы помочь вузам стать центрами технологических проектов, и выразил готовность участвовать в создании региональной инфраструктуры для вывода проектов университетов и малых компаний на уровень национальных чемпионов.

Объединение возможностей и экспертизы Газпромбанка с научным и промышленным потенциалом Татарстана открывает новые перспективы для технологического и экономического развития.