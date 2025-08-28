Оксана Кислицына переназначена нижегородским омбудсменом

Заксобрание Нижегородской области согласовало переназначение Оксаны Кислицыной на должность уполномоченного по правам человека в регионе. 28 августа 2025 года депутаты единогласно тайным голосованием утвердили это решение.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кандидатуру госпожи Кислициной внес губернатор Глеб Никитин, также она согласована уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Для Оксаны Кислицыной это будет второй срок в данной должности. Впервые она была назначена в 2020 году, до этого более 20 лет проработала в областном избиркоме, в том числе около 3,5 лет в должности его председателя.

Галина Шамберина