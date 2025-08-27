На Робби Уильямса подали в суд из-за песни «Angels»

Ирландский автор песен Рэй Хеффернан собирается подать в суд на музыканта Робби Уильямса. Он требует, чтобы певец выплатил ему треть роялти от продаж песни «Angels».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Робби Уильямс

Фото: Пресс-служба компании «МегаФон» Робби Уильямс

Фото: Пресс-служба компании «МегаФон»

Этот трек, выпущенный в 1997 году, до сих пор остается одной из самых популярных песен Робби Уильямса. Именно «Angels» обеспечила ему блестящую сольную карьеру после ухода из группы Take That в 1995 году. Как пишут британские СМИ, у песни около 700 тыс. прослушиваний на Spotify, кроме того, было куплено 1,8 млн ее цифровых и физических копий.

Рэй Хеффернан заявляет, что он сочинил «Angels» и спел ее Робби Уильямсу, а позже они вместе записали ее демоверсию, но при публикации трека его имя не упоминалось. Господин Хеффернан в 1997 году отказался от прав на авторство песни в обмен на 7,5 тыс. фунтов. Теперь он собирается воспользоваться так называемым пунктом о бестселлере в законодательстве ЕС об авторском праве — в соответствии с ним авторы могут требовать компенсацию, если произведение стало бестселлером, а ранее они согласились на выплату за него слишком скромного вознаграждения. Господин Уильямс заявлял ранее, что он сильно переработал «Angels», и не признавал, что Рэя Хеффернана можно считать ее соавтором.

Яна Рождественская