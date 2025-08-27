176 млн рублей составила субсидия на содержание школьных маршрутов в Удмуртии

Субсидия на содержание школьных маршрутов — дорог, ведущих к школам и детсадам — в Удмуртии составила более 176 млн. руб., сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона. В регионе насчитывается 760 таких маршрутов. Их протяженность составляет более 982 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году планируется обновление 77 км школьных маршрутов. Также в Удмуртии планируется обновление разметки пешеходных переходов и осевых линий дорожной разметки. Ямочный ремонт, планировка и восстановление покрытия на региональных дорогах планируют завершить к сентябрю.