обновлено 17:33
176 млн рублей составила субсидия на содержание школьных маршрутов в Удмуртии
Субсидия на содержание школьных маршрутов — дорог, ведущих к школам и детсадам — в Удмуртии составила более 176 млн. руб., сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона. В регионе насчитывается 760 таких маршрутов. Их протяженность составляет более 982 км.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В этом году планируется обновление 77 км школьных маршрутов. Также в Удмуртии планируется обновление разметки пешеходных переходов и осевых линий дорожной разметки. Ямочный ремонт, планировка и восстановление покрытия на региональных дорогах планируют завершить к сентябрю.