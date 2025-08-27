В Самарской области в летний период выявили нарушения в 431 детском лагере

В период летней оздоровительной кампании 2025 года на территории Самарской области были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 431 лагере. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Так, в организациях были нарушены требования к содержанию территорий и помещений, к приему детей в лагерь, к организации питьевого режима, хранению, маркировке уборочного инвентаря, ведению документации на пищеблоке, отбору и хранению суточных проб. Виновные юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности.

Всего в этом году на контроле управления находилась 721 организация отдыха и оздоровления детей, в которых отдохнуло более 100 тыс. детей. Из них 43 стационарных организаций отдыха и оздоровления детей общего и санаторного типа, 673 лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей, 5 палаточных лагерей.

Руфия Кутляева