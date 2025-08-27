Полиция проверит берег Босфора по делу о пропаже пловца Свечникова

Прокуратура стамбульского района Бейкоз начала расследование исчезновения российского пловца Николая Свечникова, пропавшего 24 августа во время международного заплыва через Босфор. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Поиски длятся уже четвертый день, но его местонахождение все еще неизвестно. Установлено, что браслет с чипом зафиксировал его прыжок в 10:08, однако данных о движении к финишу нет. Не исключается, что Свечников покинул трассу вне финишной зоны.

Прокуратура поручила полиции изучить записи камер наблюдения вдоль всей береговой линии между мостами Султана Мехмеда Фатиха и Мучеников 15 июля, включая кафе и парки, чтобы установить, появлялся ли там Николай Свечников. Параллельно морская полиция и береговая охрана продолжают активные поиски в акватории Босфора, особенно в районе маршрута гонки Канлыджа-Куручешме.

Следователи также собирают свидетельства от родственников спортсмена и других участников заплыва. Видеозаписи подтверждают, что в день соревнований Николай Свечников ушел из отеля в районе Бейоглу. Расследование продолжается по всем направлениям, включая проверку больниц и гостиниц.