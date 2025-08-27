Личных фондов коснулись частные вопросы

Владельцы личных фондов могут оказаться в юридическом тупике при разводе. Речь о специальных структурах, которые нужны для планирования наследства или управления семейным капиталом. Это аналог зарубежных трастов. Личный фонд становится самостоятельным юридическим лицом, а активы учредителя вносятся в его капитал и передаются в управление специалисту. Что будет с наследством в случае смерти владельца, описывается в так называемой инструкции. При этом, как пишет РБК, учредители фондов рискуют столкнуться с серьезными проблемами.

В России инструмент появился в 2022 году, и судебная практика по нему только формируется, пояснил партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев: «Это конструкция, которая позволяет управлять активами учредителей или семьи в течение длительного времени (потенциально — бессрочно) в интересах бенефициаров. Традиционно это потомки учредителя, члены семьи, близкие ему люди, при этом они не наделяются правом собственности на это имущество. Основная задача, по которой создаются такие структуры, — это беспокойство о том, что бенефициары, если бы они лично стали собственниками имущества семьи, возможно, не смогли бы им распорядиться максимально эффективно, или существовал бы риск того, что его утратят по какой-то причине: малый возраст, действия недобросовестных третьих лиц. Фонд позволяет передать эти активы профессионально нанятым или определенным образом управленцам.

При этом практика управления и разрешения споров с участием таких фондов пока не сложилась. Это факт, который сложно игнорировать. И если клиент спросит меня о том, каковы риски, я отвечу примерно так же.

Многие вопросы, связанные с управлением личным фондом, прямо не определены в законодательстве. Нормы, которые их регулируют, достаточно краткие, нет многолетней устоявшейся практики разрешения споров, каковая, например, сложилась вокруг акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью».

В базовом сценарии личный фонд не делится при разводе, поэтому и раздел активов усложняется. И бывшие супруги оказываются в тупике из-за наличия «серых» зон в законодательстве, подчеркнула адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Юлия Андреева: «На самом деле, степень этих последствий мы на сегодняшний день пока что предсказать не можем. У нас не все нотариусы даже готовы к тому, чтобы создавать личные фонды, потому что понятно, что это пока еще достаточно сырой инструмент. Далеко не всем он нужен, безусловно. Поэтому говорить о том, что всем гражданам, у которых есть свыше 100 млн руб., необходимо срочно регистрировать личные фонды для структурирования своего имущества, не стоит. Все-таки пока что есть "серые" зоны в том же законе "О банкротстве". Пока что нельзя гарантировать, что личные фонды — это тот инструмент, который поможет в будущем скрыть имущество в хорошем смысле этого слова, защитить его от потенциальных кредиторов.

Кроме того, на сегодняшний день не отработаны механизмы того, каким образом будут передаваться активы, нажитые в период брака, достаточно ли будет брачного договора, или необходимо будет согласие второй стороны на их передачу, каким образом будут супруги делить имущество и как станет раскрываться информация. Есть очень много моментов, которые должны быть заранее продуманы самим владельцем имущества».

Как добавляют юристы, наследственные споры — в топе причин конфликтов между детьми, причем не только в России. Например, два года назад началась крупная юридическая битва между детьми медиамагната Руперта Мёрдока. Причина — желание наследников получить контроль над семейным трастом, куда, кроме прочего, входит телеканал Fox News, издания The Wall Street Journal и The Times. В декабре 2024-го суд признал, что попытки Мёрдока изменить условия траста и оставить свою медиаимперию старшему сыну недобросовестны. Напряженная обстановка в семье может изначально быть противопоказанием для создания личного фонда, заметила партнер FTL Advisers Мария Кукла:

«Необходимо учитывать, состоит ли учредитель в браке и какие именно активы он планирует передавать в личный фонд.

Если это однозначно личное имущество, то есть, например, приобретено в период до брака и является таковым бесспорно, это один сценарий. В таком случае может быть заключено соглашение о разделе активов, определяющее режим имущества супруга, либо брачный договор. Вторая сторона может представить согласие на передачу в личный фонд имущества, которое является совместным. Но в этом случае риск его оспаривания в будущем достаточно велик. Разумеется, определить режим имущества до передачи его в личный фонд необходимо, но важно учитывать также все обстоятельства, связанные и с семейными отношениями.

Все-таки нет универсальных сценариев, кому подойдет такой фонд Но если уже существует семейный конфликт, стоит с крайней степенью осторожности рассматривать этот инструмент. Если потенциальные выгодоприобретатели в настоящее время не являются налоговыми резидентами России, а планируются выплаты в их пользу, тут также очень внимательно стоит отнестись к тому, насколько этот фонд экономически эффективен».

По данным портала «Закон.ру», в середине июля в России было зарегистрировано около 330 личных фондов. Причем взрывной рост инструмент показал в 2024-м, тогда учредители создали 135 фондов. Годом ранее их было всего 13.

