Потеря времени, денег и нервов: почему не стоит идти к кредитным посредникам

В современном мире популярность набирает кредитное посредничество. Яркие баннеры в интернете, SMS-рассылки с обещаниями «гарантированного одобрения» и агрессивная реклама создают иллюзию простого решения сложных финансовых проблем. Однако за привлекательными обещаниями скрывается реальность, которая может превратить временные финансовые трудности в настоящую катастрофу. Как не попасть в финансовую ловушку — в нашем материале.

Фото: нейросети

Кредитные брокеры везде сейчас рекламируют себя как помощников в быстром и гарантированном получении кредита. Тем, у кого не самая лучшая кредитная история, низкий доход или высокая долговая нагрузка, услуги этих «специалистов» часто кажутся заманчивыми. Вам обещают самые выгодные условия, быстро помочь с документами и 100%-е одобрение нужной суммы в кредит. По факту же, такое сотрудничество все чаще становится просто опасным для поверившего в такие красочные обещания человека.

1. Решение о кредите принимает банк, а не посредник

Кредитный брокер не может дать гарантий на одобрение займа. Даже если обещают «100% результат», окончательное решение — всегда за банком. Если у вас уже плохая кредитная история или проблемы с доходами, ни один брокер не может этого изменить.

2. Высокие комиссии без гарантий

Услуги кредитных брокеров сверхдорогие. Иногда это до 50% от всей суммы кредита. То есть, сначала вы подпишете с ними договор, где уже будет указана фиксированная сумма от нужного кредита в банке. И именно от нее вам рассчитают комиссию. Затем брокер от вашего имени отправит заявку в банк и будет ждать его решение. Если получите отказ — оплатить эту «услугу» все равно придется. Хотя у большинства банков этот сервис давно прост и автоматизирован. В 99% случаев, чтобы узнать кредитный потенциал и подать такую заявку, нужны лишь гаджет, доступ в интернет и пара минут. В оставшемся 1% случаев всегда можно прийти в ближайший офис за подробной консультацией.

3. Риск потерять аванс

Все чаще у южан брокеры берут предоплату за свои «услуги» и …просто пропадают. А можно и вовсе стать соучастником преступной схемы. Нередки случаи, когда брокеры используют доверившихся им в сложной жизненной ситуации южан как подставных лиц в незаконных сделках.

4. Опасность вовлечения в незаконные схемы

Некоторые брокеры предлагают «серые» способы получения кредита: подделку справок, фиктивных поручителей или обход проверки кредитной истории. Если банк раскроет обман, вам грозит не только отказ в получении займа, но и уголовная ответственность за мошенничество.

5. Утечка персональных данных

Передавая брокеру паспортные данные, ИНН и другие документы, вы рискуете, что ими воспользуются злоумышленники. Известны случаи, когда после взаимодействия с посредниками люди обнаруживали у себя кредиты, которые не брали, но вынуждены были потом их обслуживать.

В итоге, что бы вам ни обещала красочная реклама кредитных брокеров-помощников, которые «на берегу» обещают быстрое решение всех проблем, а на самом деле берут большую предоплату и нередко сразу исчезают, оставив человека «один на один» с растущими долгами и зря потерянным временем. Обращение к кредитным брокерам — это лишние траты, риски и отсутствие реальных гарантий. В банке предложат несколько решений с учетом именно ваших финансовых возможностей. Там вы получите нужную информацию и алгоритм действий, выбрав комфортный путь получения кредитной поддержки без юридических рисков и финансовых потерь.