В Самаре 30 августа пройдет фестиваль фитнеса

На Первомайском спуске набережной в Самаре состоится самарский фестиваль фитнеса в субботу, 30 сентября. Планируется, что он объединит 10 фитнес-клубов города. Инструкторы проведут мастер-классы и открытые уроки. Об этом сообщает администрация города.

С 15:00 (MSK+1) начнет работать Аллея фитнес-клубов. С 15:30 — стартуют занятия по йоге на траве. Затем, с 16:00 пройдут мастер-классы от фитнес-клубов по джампингу, зумбе и другим направлениям. Помимо этого, в 16:00 начнутся соревнования по пляжным видам спорта: волейболу, футболу, теннису, функциональному тренингу. В 18:30 на сцене подведут итоги соревнований, пройдет награждение победителей и призеров. С 19:00 будет общая тренировка по зумбе, а с 20:00 — open-air.

Руфия Кутляева