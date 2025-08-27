В Лондоне вскрыли «послание для потомков» принцессы Дианы

В 1991 году принцесса Диана заложила капсулу времени в стену больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне в честь строительства нового корпуса. Деревянный сундучок, обитый свинцом, должен был пролежать там несколько столетий, чтобы стать своеобразным посланием для далеких потомков. Но сегодня его извлекли из стены из-за строительства нового корпуса крупнейшего в Британии центра детской кардиохирургии, сообщает BBC.

Содержимое капсулы времени принцессе помогли определить зрители популярной детской телепередачи. Перед ними была поставлена задача: отобрать предметы, которые лучше всего отображали бы жизнь в 1990-е годы. Победителями этого конкурса стали 11-летний Дэвид Уотсон и 9-летняя Сильвия Фолкс.

В итоге в сундучке оказался диск Кайли Миноуг с альбомом «Rhythm of Love», вышедшим в 1990 году. Его отобрал юный Дэвид. Он же положил туда лист переработанной бумаги и паспорт. Сильвия же оставила потомкам мешочек с семенами пяти растений, коллекцию британских монет и голограмму снежинки. Кроме того, в сундучке нашли карманный телевизор Casio, калькулятор на солнечной батарейке и номер газеты The Times, вышедший в день закладки капсулы.

Кирилл Сарханянц