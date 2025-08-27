В Саратове прокуратура выявила бездействие властей при коммунальных авариях

Прокуратура Саратовской области установила системное бездействие органов местного самоуправления при ликвидации коммунальных аварий. За 2025 год в регионе зафиксировано более 1,5 тыс. инцидентов, преимущественно на сетях водоснабжения. Муниципальные власти не обеспечивали мониторинг и оперативное реагирование на нарушения.

По данным федеральной системы мониторинга, 80% аварий (свыше 1,2 тыс. случаев) пришлось на системы холодного водоснабжения, особенно в Саратове. Администрация города реагировала лишь после вмешательства прокуратуры, что свидетельствует об отсутствии действенного контроля за ресурсоснабжающими организациями.

В результате прокурорских проверок жителям произведён перерасчёт платы за некачественные услуги на сумму более 35 млн рублей. Органы местного самоуправления не принимали системных мер по профилактике аварийности и оперативному устранению нарушений.

Прокурор области Сергей Филипенко заявил: «Требуется немедленное принятие мер по обеспечению мониторинга, оперативного реагирования на аварии и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями». В 2025 году прокуратура внесла представления об устранении нарушений, к ответственности привлечены должностные лица.

27 августа 2025 года прокуратура направила главе Саратова информацию о бездействии муниципального жилищного контроля, предложив активизировать проверочные мероприятия в связи с сверхнормативным устранением более 300 инцидентов.

Никита Маркелов