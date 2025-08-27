Ижевские хирурги извлекли из кишечника подростка свыше двух килограммов волос

Ижевские хирурги Республиканской детской клинической больницы извлекли более двух килограмм волос и ниток из кишечника 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Подросток поступил в больницу с болями в животе. На протяжении нескольких месяцев его также беспокоила периодическая рвота. После постановки диагноза «кишечная непроходимость», консультаций с хирургами и обследований его перевели в хирургическое отделение для проведения операции. Из тонкого кишечника мальчика врачи извлекли волосы, нитки и кусочки ткани общим весом более 2 кг. Уточняется, что он «понемногу глотал их в течение нескольких лет». Сейчас состояние ребенка стабильное.

Главный детский психиатр Удмуртии Наталья Мадиярова отмечает, что навязчивое поедание волос часто вызвано психологическими проблемами. «Навязчивое поедание волос, или трихотиллофагия <...> может привести к образованию комка в органах желудочно-кишечного тракта, а чрезвычайная форма скопления волос, в которой “хвост” этого скопления простирается в кишечник, носит название “Синдром Рапунцель”. Если данное явление не будет вовремя диагностировано, оно может привести к летальному исходу»,— добавила она.