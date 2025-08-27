Спрос расставили по вазам

Траты потребителей на цветы в конце августа увеличились на 16,8% год к году, до 3,8 тыс. руб. Цены разгоняют как рост себестоимости продукции на 10–25%, так и высокий спрос. Одним из драйверов продаж перед учебным годом стали цветы в горшках, которые воспринимаются гражданами как более долговечный подарок, чем срезанные.

Средний чек при покупке цветов 18–25 августа составил 3,8 тыс. руб., увеличившись на 16,8% год к году, подсчитали в сервисе Flowwow. Авторские букеты (композиция из нескольких видов цветов) выросли в цене в среднем на 15,5%, до 3,84 тыс. руб. Монобукеты подорожали на 20,2%, до 3,72 тыс. руб. В даты непосредственно перед 1 сентября дополнительный прирост может составить два-три процентных пункта, не исключает руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина.

В T-pay и сервисе «Долями» прогнозируют, что в августе—сентябре средний чек на покупку цветов в России составит 2,04 тыс. руб., увеличившись на 8% год к году. Это более выраженная динамика, чем в других категориях, связанных с покупками к учебному году. Траты на книги, по прогнозам аналитиков, вырастут на 6% год к году, а на канцелярские товары будут сопоставимы с прошлогодними. В компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) говорят, что в период 1–21 августа средняя стоимость купленного букета составляла 4,03 тыс. руб., прибавив 9% год к году. Число покупок при этом выросло на 15%.

52,3 тысячи рублей планируют потратить в этом году граждане на подготовку к школе одного ребенка, по данным ВЦИОМа.

Конец августа — начало сентября — высокий сезон для цветочной розницы. Управляющий центра Panin Plants Владимир Панин называет его вторым по значимости после кануна 8 марта. Руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова говорит, что на эти даты могут приходиться 15–25% продаж тепличных комбинатов. «Спрос крайне сконцентрирован, что создает огромную нагрузку на логистику и требует точного планирования циклов выращивания»,— поясняет она. Основной объем покупок в этом году придется на 30–31 августа, когда спрос вырастет на 64% к среднемесячным значениям, ждут в T-pay.

Розничная наценка на цветы обычно фиксированная и стоимость на полке следует за оптовой, поясняет Светлана Горкунова. В оптовой закупке продукция, по ее словам, за год подорожала на 10–25% в зависимости от вида. Это связано с увеличением себестоимости на 15–30% за счет расходов на удобрения, средства защиты растений, энергоносители, логистических издержек и индексации зарплат. Затраты на персонал достигают 20% от себестоимости, замечает господин Панин.

Владимир Панин отмечает, что существенный рост цен показали импортные цветы.

Например, стоимость наиболее ходовой позиции — кенийской розы в оптовой закупке выросла за год с 25 до 38–40 руб. за штуку. Тенденцию эксперт связывает с высоким спросом: активность оптовых закупок за год выросла. Госпожа Горкунова считает, что спрос прибавил 30% год к году, связывая это с расширением предложения внутри страны и восстановлением потребительской активности.

В сети «Лента» отмечают, что потребительский спрос перед 1 сентября в этом году смещается в пользу горшечных растений. Их востребованность год к году выросла на 40%. Самая востребованная позиция — роза «Кордана». Цветы в горшках воспринимаются как более долговечный подарок, чем срезанные, говорит Светлана Горкунова. В сегменте, по ее словам, также хорошо продаются цикламены, фиалки, горшечные хризантемы.

Среди срезанных цветов основной потребительский спрос перед 1 сентября, по словам господина Панина, формируют розы, хризантемы, альстромерии и герберы. Монобукеты постепенно вытесняют сложные авторские композиции, говорит госпожа Горкунова. В Flowwow со ссылкой на результаты своего опроса отмечают, что цветы остаются наиболее желанным подарком для учителей на 1 сентября — его выбирают 45% респондентов. Следом идут кондитерские изделия, канцелярия, наборы чая.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва, Владимир Комаров