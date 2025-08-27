ФТС проводит переоценку

Российский импорт может подорожать на 10% — таможня стала взимать дополнительную плату за ввозимые товары. Как пишут «Ведомости», служба начала по-новому оценивать услуги платежных агентов. Это посредники в переводах денег за рубеж, с их помощью предприниматели закупают товары из-за границы. С августа таможня считает их комиссию частью цены импортируемой продукции. В результате подобная практика приводит к повышению общей стоимости товаров на 5-10%, говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка

Действия таможни идут вразрез с рекомендациями Минфина, отмечает старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло: «Дополнительные проверки усилились на поствыпуске декларации со стороны таможенных органов. И это понятно в условиях снижения собираемости таможенных платежей — минус 15% год к году. За прошлый год, например, у нас выросли доначисления на 400-500%, то есть в несколько раз. Они выставляют доначисления как по таможенной стоимости, так и по классификации товаров, а также по применению преференций в виде доказательства происхождения товара.

Что касается включения вознаграждения платежных агентов в таможенную стоимость, это большой спор, который сейчас идет. У нас есть прецедент выигрыша в суде, когда клиент доказал, что вознаграждение платежного агента не может считаться таможенной стоимостью, и суд принял сторону клиента. Но у нас не прецедентное право.

Таможня сейчас фактически принуждает импортеров включать вознаграждение агентов в таможенную стоимость и проводить перерасчет. Представляете, сколько миллионов деклараций было выпущено за 2023-2025 годы? Если эта практика будет массово применяться, это неизбежно приведет к росту цен на товары и попадет в инфляцию. Каждый дополнительный 1% к таможенной стоимости увеличит себестоимость товара на 0,3–0,5%. Это прибавит примерно 0,2-0,3% к инфляции. Кому это нужно? На мой взгляд, эта практика не будет широко применима».

Как сообщают представители компании FM Logistics, ужесточение контроля за таможенной стоимостью также повлияло на продолжительность оформления товаров. По их словам, вместо прежних четырех-шести часов теперь процесс может занимать до десяти дней. Чтобы оспорить доначисления за услуги платежных агентов, крайне важно подробно описывать их функции в контракте, объясняет председатель коллегии адвокатов «Юридические расследования» Сергей Смирнов:

«В соответствии с нашим законодательством, в том числе с Таможенным кодексом, в таможенную стоимость включаются все расходы по доставке товара. То есть, по идее, туда должны включаться и траты по различным услугам, в том числе агентов. Но в настоящее время, насколько я знаю, существует достаточно разнообразная судебная практика, и многие оспаривают такие решения.

Я считаю, что в данном случае надо просто особое внимание уделять договорам и тому, как там прописаны взаимоотношения с данными агентами.

В ноябре Минфин рекомендовал не включать в таможенную стоимость товаров расходы покупателей на оплату услуг платежных агентов. И эти рекомендации, я считаю, здесь тоже играют достаточно значимую роль. Но, как я сказал, практика разнообразная. В каждом конкретном случае надо детально разбираться, какие аргументы нужно в суд предоставить, чтобы данных доначислений не было, чтобы их можно было оспорить».

Прежде “Ъ FM” рассказывал про предложение Евразийской экономической комиссии разработать единый подход к определению таможенной стоимости товаров. По словам экспертов, это избавило бы импортеров от дополнительных сборов. В Минфине пока формируют позицию по этому поводу.

