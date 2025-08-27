Проект реставрации самарского драмтеатра прошел госэкспертизу

Согласован проект реставрации Самарского академического театра драмы имени Горького. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликовала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Проект предусматривает обновление здания и его приспособление под современное использование. Постройка была возведена в 1888 году по проекту московского архитектора Михаила Чичагова.

В 1967 году проводилась реконструкция здания, и к нему сделали пристрой со стороны Пушкинского сквера. Последние несколько лет обсуждается реставрация театра, ее проект неоднократно отправлялся на доработку. Помимо работ в здании планируется обновить прилегающую к нему территорию и отремонтировать дороги.

Георгий Портнов