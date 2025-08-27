В Кабардино-Балкарии открыли дорогу в ущелье Уштулу после схода селя

Дорогу к гостиницам в ущелье Уштулу в Черекском районе Кабардино-Балкарии открыли после сошедшего селя. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарской Республики.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 26 августа поток сошел на дороге Р-291 Урвань — Уштулу на 78 км, выше сельского поселения Верхняя Балкария. Федеральная трасса была перекрыта, а туристов попросили выбирать альтернативные маршруты для поездок в горы.

Наталья Белоштейн