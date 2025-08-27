В Северной Осетии с начала года кардиологи выписали рецепты на 25 млн рублей

В Северной Осетии с начала 2025 года более 1,8 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно получили необходимые лекарства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Кардиологи выписали порядка 8,5 тыс. рецептов на общую сумму около 25 млн руб. Всего в этом году на льготную программу выделено около 73,8 млн руб. Лекарства могут получить пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт миокарда, а также прошедшие аортокоронарное шунтирование или стентирование коронарных артерий, сообщил господин Меняйло.

Константин Соловьев