В Татарстане сотрудников жилкооператива обвиняют в хищении миллиарда рублей

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников жилищного кооператива. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба СК России.

В хищении 1,1 млрд рублей обвиняют троих сотрудников жилкооператива в Татарстане

По версии следствия, председатель правления жилищного кооператива «Триумф-НК» вместе со своим заместителем и главным бухгалтером похитили деньги у 1985 граждан под предлогом заключения договоров займа и выплаты процентов, оплаты вступительных, возможности приобретения жилья и других платежей. Сумма ущерба составила более 1,1 млрд руб.

В ходе следствия допрошено более 2 тыс. человек, в их числе потерпевшие, сотрудники и клиенты кооператива. Были проведены судебные экспертизы. Объем уголовного дела превышает 300 томов. Имущество и средства кооператива, а также имущество обвиняемых арестовано.

Дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марк Халитов