При поддержке ЛУКОЙЛа в пермском хореографическом училище провели реконструкцию

В год 80-летия пермской балетной школы при поддержке нефтяников провели реконструкцию учебного театра хореографического училища и благоустроили территорию. В зрительном зале установили современное оборудование, обновили учебные и гимнастические залы, гримерки, в здании заменили инженерные сети и оборудовали раздевалки с душевыми и теплой стеной для сушки одежды.

Обновилось и музейное пространство Пермского хореографического училища: здесь отражена история учебного заведения, раскрыты истории преподавателей и выдающихся учеников. Отдельное внимание уделено работе коллектива и студентов Ленинградского училища во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Благоустроенная территория учебного заведения теперь открыта для прогулок и станет еще одной точкой притяжения для пермяков и гостей краевой столицы.

Также масштабную реконструкцию провели в пермском «Доме Актера», где располагается региональное отделение Союза театральных деятелей России.

Благодаря перепланировке помещений площадь театрального фойе удалось увеличить в два раза, а для главной сцены – оборудовать режиссерскую аппаратную. Современной стала и входная группа, а территория перед входом превратилась в пешеходную зону.

Пермская балетная школа в этом году отмечает 80-летие: в сентябре 1945 года хореографическая студия при Молотовском театре оперы и балета приняла первых студентов. Студия была создана после реэвакуации Ленинградского Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр оперы и балета) и Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета им. А.Я.Вагановой). Первым художественным руководителем училища стала Екатерина Гейденрейх, а под руководством Людмилы Сахаровой пермская балетная школа стала известна на весь мир: более 150 её выпускников стали заслуженными и народными артистами. В 1947 году училище переехало в здание по адресу: ул. Петропавловская, 18, к зданию был надстроен 3-й этаж. В 1984 году был пристроен учебный театр. Пермское отделение Союза театральных деятелей России располагается в здании по адресу: ул. Ленина, 64 с 2013 года. Пространство объединило под своей крышей профессиональных актёров в антрепризных постановках, несколько детских и взрослых любительских студий.

