На Ставрополье установят причину смерти несовершеннолетнего после травмы руки

В Туркменском округе следователи СКР выясняют обстоятельства смерти 15-летнего местного жителя после получения травмы руки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несовершеннолетнего доставили в районную больницу села Летняя Ставка 26 августа. Там выяснилось, что травмы руки он получил на территории другого субъекта при неуточненных обстоятельства. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 15-летний скончался через непродолжительное время.

«Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы»,— говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты проверки находятся на контроле у и.о. руководителя регионального следственного управления Владимира Хорольского.

Наталья Белоштейн