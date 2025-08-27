Вильфанд: на Камчатку надвигается разрушительный ураган
К Камчатке приближается мощный ураган с порывами ветра до 47 м/с. Об этом «РИА Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Он отметил, что ураган прогнозируется в Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатского края. По словам синоптика, опасная погода также ожидается в двух регионах на Востоке России. В ночь на 28 августа в Сахалинской области может пойти сильный дождь с ветром до 30 м/с. На Курильских островах во второй половине ночи прогнозируется ураганный ветер со скоростью 33-35 м/с. Господин Вильфанд отметил, что такие сильные порывы ветра — это редкое явление.
