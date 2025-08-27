В Перми открыли движение по тоннелю на Вишерской улице
Сегодня в Перми стартовало движение по новому четырехполосному тоннелю на ул. Вишерской. В церемонии открытия принял участие губернатор Дмитрий Махонин, отметивший, что при строительстве объекта использовались уникальные технологии, которые позволили не прерывать движение по Транссибу.
«Открытие тоннеля — это серьезный шаг к развитию транспортного каркаса для всего Пермского края. Он позволит разгрузить существующий тоннель по ул. Трамвайной. Станет комфортнее и быстрее добираться из Дзержинского района в центр города»,— заявил Дмитрий Махонин.
Строительство тоннеля велось по технологии микротоннелирования, позволяющей вести работы без закрытия движения по железнодорожной ветке. Тоннель на ул. Вишерской стал самым длинным в России, построенным по этой технологии. Его длина — 87 м (с открылками — 106 м), высота — 5,25 м.
В ходе работ подрядчик переустроил газовые, тепловые и электрические сети. Для возведения конструкции сначала были обустроены два котлована (стартовый и приемный), затем рабочие провели работы по укреплению грунтов. После этого методом микротоннелирования был устроен внешний контур будущего тоннеля, а также «проходка» самих тоннелей (выемка грунта) с возведением постоянных конструкций. На финальной стадии была благоустроена территория, построены тротуары и насосная станция для ливневой канализации.
Напомним, что ранее движение транспорта и трамваев осуществлялось через соседний тоннель в створе ул. Дзержинского, в режиме реверсивного движения и всего в одну полосу. За последнее десятилетие нагрузка на него и прилегающие улицы серьезно выросла (в том числе и из-за строительства ул. Строителей), появилась необходимость строительства нового пути для транспорта через Транссиб. Благодаря тоннелю на ул. Вишерской, а также реконструкции ул. 2-й Шоссейной и тоннеля на ул. Углеуральской будет решен вопрос транспортной разгрузки одного из транспортных узлов краевой столицы. Особенно это важно с учетом комплексного развития территории — развивающихся микрорайонов ДКЖ и Паркового и строительства многофункциональной арены.
