В Австралии ищут убившего двух полицейских террориста-конспиролога

В Австралии продолжается полицейская операция по поимке подозреваемого в убийстве двух полицейских в районе городка Порепанки в штате Виктория. По сообщениям полиции, утром 26 августа преступник открыл огонь по группе полицейских, убив двух из них и ранив еще одного. Позже полиция сообщила, что подозреваемый — 56-летний Дези Фримен.

Поиски осложняет дождливая и ветреная погода, ожидается, что в районе поисков может также пойти снег. Кроме того, поиски приходится вести в буше, малонаселенной лесистой территории, при этом сообщается, что Фримен знает эту местность и хорошо вооружен.

Как пишут СМИ, Фримен — сторонник конспирологических теорий, в частности, он интересовался идеями так называемого Движения суверенных граждан. Это правое движение, распространенное в США, Австралии и других англоязычных странах и основанное на собственной трактовке принятого в этих странах общего права.

Сочувствующие движению придерживаются расистских и антисемитских взглядов, считают полицию и спецслужбы террористами и представителями оккупационного правительства. Сообщается, что у Фримена уже были столкновения с полицейскими, которых он называл «головорезами-террористами» и «гестаповцами».

Яна Рождественская