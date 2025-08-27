Студентам УдГАУ станет доступно обучение в военном центре при ИжГТУ
Военно-учебный центр на базе Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) также начнет подготовку обучающихся в аграрном университете (УдГАУ), пишет «Сусанин» со ссылкой на и.о. ректора технического вуза Александра Губерта. Решение стало возможным, поскольку центр носит статус республиканского.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
На сегодняшний день на базе ВУЦ можно получить дополнительную военно-учетную специальность «Ремонт и хранение стрелкового оружия и средств ближнего боя» в рамках программы обучения солдат и сержантов запаса.
Господин Губерт отметил, что в дальнейшем в центре планируется открытие специальности для подготовки связистов и обучения офицеров запаса одновременно с сержантами. «Как правило, другие Военно-учебные центры действуют таким образом: сначала студентов зачисляют на офицеров, согласно их рейтингу и успеваемости, а те, кто не прошел по конкурсу, идут на сержантов. Как будет у нас, я пока не знаю. Как только мы получим разрешение готовить офицеров, мы определим порядок приема»,— уточнил и.о. ректора ИжГТУ.