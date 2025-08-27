Студентам УдГАУ станет доступно обучение в военном центре при ИжГТУ

Военно-учебный центр на базе Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) также начнет подготовку обучающихся в аграрном университете (УдГАУ), пишет «Сусанин» со ссылкой на и.о. ректора технического вуза Александра Губерта. Решение стало возможным, поскольку центр носит статус республиканского.

На сегодняшний день на базе ВУЦ можно получить дополнительную военно-учетную специальность «Ремонт и хранение стрелкового оружия и средств ближнего боя» в рамках программы обучения солдат и сержантов запаса.

Господин Губерт отметил, что в дальнейшем в центре планируется открытие специальности для подготовки связистов и обучения офицеров запаса одновременно с сержантами. «Как правило, другие Военно-учебные центры действуют таким образом: сначала студентов зачисляют на офицеров, согласно их рейтингу и успеваемости, а те, кто не прошел по конкурсу, идут на сержантов. Как будет у нас, я пока не знаю. Как только мы получим разрешение готовить офицеров, мы определим порядок приема»,— уточнил и.о. ректора ИжГТУ.