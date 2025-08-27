WSJ: Египет тренирует палестинцев для сил безопасности Газы без «Хамаса»

Египет начал обучать сотни палестинцев для сил по обеспечению безопасности в Газе в рамках усилий ряда арабских стран по послевоенному устройству сектора без участия движения «Хамас». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на беседы с арабскими чиновниками.

По информации газеты, потенциальные служащие сил безопасности уже начали обучение в военных учебных заведениях Египта. Предполагается, что силы безопасности численностью 10 тыс. человек будут укомплектованы представителями Египта, Иордании, стран Залива и служащими служб безопасности Палестинской автономии.

Газета напоминает, что усилия по подготовке палестинцев к тому, чтобы те заняли место «Хамаса» в обеспечении безопасность в Газе активизировались после того, как многие арабские страны начали выступать против участия палестинского движения в жизни анклава. В июле члены Лиги арабских государств впервые публично призвали «Хамас» к разоружению и прекращению контроля над сектором Газа.

Виктор Буй