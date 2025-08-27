На Ставрополье в форели обнаружили опасный краситель

Сотрудники Северо-Кавказского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили в форели краситель малахитового зеленого цвета. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

При исследовании 13 образцов рыбы специалисты выявили два положительных результата. Трифенилметановые красители применяются в аквакультуре для борьбы с паразитами рыб. Эти средства нелегально используют в рыбохозяйствах для лечения паразитарных, инфекционных и грибковых заболеваний.

«Применение данных красителей в промышленном рыбоводстве при производстве пищевой продукции запрещено, поскольку они могут накапливаться в тканях рыбы, оказывая негативное влияние на ее безопасность и представляя потенциальную угрозу для здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

Для принятия мер результаты исследований направили в Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Константин Соловьев