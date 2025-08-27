В Белоруссии напомнили об оборонительном характере учений «Запад-2025» с Россией

Военные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября, и будут направлены на защиту Союзного государства, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Он отметил, что это плановые маневры и проводятся раз в два года, с исключительно оборонительными целями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вольфович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Вольфович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Для снижения напряженности районы учений перенесены вглубь Белоруссии, хотя первоначально планировалось их проведение в Брестской и Гродненской областях. Александр Вольфович сказал, что в ответ на эти меры соседние государства развернули группировки войск на полигонах близ белорусской границы. Более 1 тыс. человек уже находятся на полигоне Пабраде, всего в 15 км от белорусской границы.

Александр Вольфович заявил, что Белоруссия отслеживает ситуацию и готова дать отпор при необходимости, но провокаций не будет. «Свою землю мы никому не отдадим, мы ее будем защищать до последнего вздоха, как защищали ее наши предки»,— заявил он (цитата по «БелТА»).

Во время учений «Запад-2025» военнослужащие Белоруссии и России отработают применение группировок войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Будут отработаны отражение ударов с воздуха, борьба с диверсионными группами противника, а также планирование применения ядерного оружия.