В Кочубеевском округе двух чиновников обвинили в превышении полномочий

Бывшего руководителя и ведущего специалиста Мищенского территориального отдела администрации Кочубеевского муниципального округа обвинили в превышении должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) по семи эпизодам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следствием установлено, что с октября 2023 года по февраль 2024 года чиновники оказали незаконные услуги семерым жителям х. Степного Кочубеевского округа: оформили в собственность земельные участки, которые они использовали для ведения личного подсобного хозяйства.

«Ведущий специалист территориального отдела администрации подготовила выписки из похозяйственной книги и указала в них заведомо ложные сведения о том, что земельные участки принадлежат обратившимся гражданам, а ее руководитель подписала указанные выписки. На основании сфальсифицированных документов и без законных оснований обратившиеся лица зарегистрировали право собственности на земельные участки», — отметили в ведомстве.

По уголовному делу допрошено более 20 лиц, проведены судебные экспертизы, осмотрены и признаны вещественными доказательствами похозяйственные книги. По ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Наталья Белоштейн