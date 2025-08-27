Правительство поддержало кратное повышение штрафов для банков

Правительство России поддержало законопроект, который убирает максимальное ограничение на штрафы для банков за нарушения в защите прав потребителей. Такая мера, считают в правительстве, повысит доходы федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение кабинета министров.

Сейчас штрафы за нарушение законов могут достигать 0,1% уставного капитала банка, но не более 1 млн руб. За неисполнение предписаний штрафы могут быть до 1% уставного капитала, но не более 10 млн руб. Новый закон привязывает штрафы к капиталу банка: до 0,1% за нарушения и до 1% за неисполнение предписаний, без фиксированной верхней границы.

Нововведения коснутся нарушений в сфере потребительских кредитов, кредитных договоров с мобилизованными бойцами и участниками СВО, а также вкладов физических и юридических лиц. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков — один из авторов законопроекта, — считает, что снятие лимитов по штрафам для банка сделает ответственность кредитных организаций более соразмерной их возможностям и повысит защиту клиентов. Госдума приняла законопроект в первом чтении 15 июля 2025 года.