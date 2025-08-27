«Осенью должна состояться премьера флагманского кроссовера»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно об автомобиле и с какой моделью другого бренда он планирует конкурировать.

Я, к сожалению, не скажу вам, как в законодательстве разных стран, а также в международной практике регулируется запрет на использование изображений и названий конкурентов в рекламной продукции. Знаю только, что сегодня подобное считается просто дурным тоном. Раньше было иначе. Над конкурентами не только глумились в рекламных макетах и видеороликах. Я даже знаю как минимум один случай, когда для продвижения собственного продукта демонстрировались именно конкуренты, а собственный продукт не показывался.

Уже довольно давно мне в руки попался один немецкий глянцевый журнал с просто гениальной рекламой. Макет на разворот: полутемная подземная парковка какого-то ЖК, стоят Mercedes-Benz, Audi, другие машины, и только одно-единственное место на парковке пустует. Переворачиваешь страницу, на ней логотип BMW и девиз марки Freude Am Fahren — «С удовольствием за рулем». Эту историю я вспомнил вчера, когда читал релиз от марки Voyah, которая принадлежит концерну Dongfeng. Осенью должна состояться премьера флагманского шестиместного кроссовера марки, у которого пока рабочее название Taishan. Так вот, на фото, распространенном компанией, этот Taishan стоит рядом с Rolls-Royce Cullinan. Ну, это чтобы вам было понятнее, с кем эта модель предполагает конкурировать.

Что из этого получится, посмотрим. Пока про кроссовер известно, что длина его кузова составляет 5,3 м. Привод, конечно же, электрический, а архитектура 800-вольтовая. Есть инсайд, что Taishan оснастят двухмоторной полноприводной системой мощностью 680 л. с., которая позволит ускоряться с места до «сотни» менее чем за 4 секунды. Запас хода без подзарядки должен составить порядка 700 км. Напомню, что в этом году своего конкурента Rolls-Royce Cullinan уже представила марка Zeekr — кроссовер 9X на «англичанина» недвусмысленно похож. Но Zeekr к нам возят только путем параллельного импорта, а продукция Voyah представлена официально.

Дмитрий Гронский