Bloomberg: ЕС решил отменить пошлины на промышленные товары из США

Европейский союз планирует до конца недели отменить все пошлины на промышленные товары из США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это ответ на требование президента США Дональда Трампа, который предложил снизить американские пошлины на автомобили из ЕС. Еврокомиссия также намерена предоставить льготы для некоторых видов морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

На 5 августа тарифы США на автомобили и автозапчасти из ЕС составляли 27,5%. Брюссель ожидает их снижения до 15% в ближайшем будущем. Представитель ЕС отметил, что продолжаются интенсивные переговоры для снижения или отмены пошлин на различные категории товаров.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились, что с 1 августа Вашингтон установит пошлины в размере 15% на около 75% европейских товаров. Взамен ЕС обязался полностью запретить импорт российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на сумму в $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.