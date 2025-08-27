Путин провел совещание о готовности школ к учебному году

На совещании правительства под руководством президента Владимира Путина обсудили готовность образовательных учреждений к Дню знаний, сообщила пресс-служба Кремля. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что система образования полностью готова к началу учебного года.

В этом году школы примут 17,7 млн учеников, из которых 1,5 млн пойдут в первый класс. Кравцов отметил, что все мероприятия выполнены в срок, с особым вниманием к учебным заведениям в приграничных и новых регионах, где приоритетом была безопасность.

Министр также сообщил, что к 1 сентября откроются 43 новые школы. После капитального ремонта учебный процесс возобновится в 670 школах, 41 детском саду и 22 организациях среднего профессионального образования.