Владимир Голдин ушел с поста мэра Сыктывкара

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин досрочно сложил полномочия на внеочередном заседании городского совета столицы Коми. Как пояснила председатель совета Анна Дю, заявление от господина Голдина поступило 26 августа. На вопросы депутатов о причине досрочного ухода он ответил коротко: «Ротация власти — это стандартная процедура. Сейчас она и происходит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Личная страница Владимира Голдина во «ВКонтакте» Фото: Личная страница Владимира Голдина во «ВКонтакте»

На пост градоначальника Владимир Голдин заступил в декабре 2022 года, когда главой республики был Владимир Уйба, и должен был проработать до конца 2026 года. За удовлетворение прошения об отставке проголосовали 20 из 23 присутствовавших депутатов, один был против и двое воздержались. В своих выступлениях парламентарии благодарили главу города за изменение облика Сыктывкара, особо выделив ремонт дорог, благоустройство общественных пространств и качественную подготовку ЖКХ к работе в зимний период.

В соответствии с новым региональным законом о местном самоуправлении (МСУ), который был принят Госсоветом Коми этим летом во исполнение базового федерального закона, следующий мэр Сыктывкара будет избираться по новой схеме: глава республики лично отберет претендентов на этот пост и внесет не менее двух кандидатур на рассмотрение горсовета. Право предлагать губернатору своих кандидатов имеют политические партии, общественная палата Коми, республиканский совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития МСУ.

Как пояснила на брифинге после заседания, отвечая на вопрос «Ъ», Анна Дю, пока депутаты ждут от врио главы Коми Ростислава Гольдштейна кандидатуру на пост и. о. градоначальника. А уже после сентябрьских выборов, по итогам которых будут избраны и глава республики, и новый состав горсовета, будет запущена процедура отбора кандидатов в мэры.

Дарья Шучалина, Сыктывкар