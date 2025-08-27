Засосало в ТВ

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает новой продуктовой категории производителя пылесосов.

Бренд Dreame, известный российским потребителям скорее как производитель роботов-пылесосов, совершил стратегический переход в новую продуктовую категорию. Вендор представил свои первые телевизоры, которых оказалось сразу 12 моделей. Со стороны подобное горизонтальное расширение, когда бренд применяет свои технологические компетенции в смежных категориях, выглядит логичным и даже знакомым. Достаточно вспомнить, допустим, Xiaomi. Но стоит отметить, что такой важный шаг происходит не в самый лучший период для ТВ-рынка в России. В первом квартале текущего года, например, продажи упали на 12%. Уверенный рост показали разве что российские бренды. Как же Dreame намеревается преуспеть?

Первым можно отметить эксклюзивное партнерство с «М.Видео-Эльдорадо», которая продает каждый четвертый телевизор в России. Сеть взяла на себя расходы по расширенной трехлетней гарантии и подаркам для будущих владельцев телевизоров. Разброс цен новинок в сравнении с конкурентами выглядит убедительно. И всё, конечно, для какой-то части потребителей сработает. Но есть ли что-то любопытное в самих устройствах? В линейке Dreame модели в нескольких ценовых сегментах с размерами экранов от 43 до 100 дюймов. Разработчики оснастили их ИИ-процессорами Dreamind. Флагманская серия Q100 с гигантским экраном 100 дюймов работает на QLED+ панели с контрастностью 5000:1 и поддержкой Dolby Vision. Премиальная серия S100 сосредотачивается на звуке с 4.1.2-канальной акустикой, 11 динамиками общей мощностью 70 Вт, создавая объемное звучание Dolby Atmos. Для геймеров предусмотрены функции адаптивной синхронизации частоты (VRR) и автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM). Кстати, поддержка частоты для динамичных сцен в играх предусмотрена до отметки 144 Гц.

Серия AuraFrame Q100F с матовым дисплеем, тонкими корпусом и рамками позиционируется как арт-объект, картина. Похожее решение есть в моделях Samsung линейки Frame. Встроенная в Dreame функция Art Time превращает экран в галерею из 100 c лишним картин. Mini LED технология в моделях S100 использует локальное затемнение и может похвастать яркостью до 1000 нит. В бюджетной линейке K100 есть защита зрения Multiple Eye Care и функции для людей с ограниченными возможностями.

