Суд отправил самарскую активистку-иноагента Ольгу Цуканову на принудительные работы

В Самаре вынесен приговор активистке и лидеру организации «Совет матерей и жен» (признана Минюстом иноагентом) Ольге Цукановой (признана Минюстом иноагентом). Ей назначено наказание в виде одного года и семи месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Решение принял Куйбышевский районный суд Самары. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в суде.

Ольга Цуканова (признана Минюстом иноагентом) осуждена за то, что четыре раза уклонилась от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах (ч.2 ст.330.1 УК РФ). До последнего времени подсудимая содержалась в СИЗО. Процесс по ее делу длился около четырех месяцев.

«Совет матерей и жен» (признан Минюстом иноагентом) основали родственницы мобилизованных граждан РФ. Участницы организации занимались общественной деятельностью: в ноябре 2023 года они обращались в военную прокуратуру и просили решить проблему снабжения мобилизованных. Также они добивались, чтобы надзорное ведомство разобралось со случаями отправки срочников на Украину.

После того как в 2023 году Министерство юстиции признало движение иноагентом, оно прекратило деятельность. Ольга Цуканова (признана Минюстом иноагентом) осуждала россиян, которые уехали за границу после начала спецоперации. Себя, а также других участниц движения, она называла в своем Telegram-канале патриотами, «которые защищают свою родную землю».

В январе 2025 года стало известно о возбуждении в отношении активистки уголовного дела. Тогда же Ольгу Цуканову (признана Минюстом иноагентом) объявили в федеральный розыск, а затем задержали. Об активистке известно, что она была соратницей политика Светланы Лады-Русь (Пеуновой) (признана Минюстом РФ иноагентом) и ранее участвовала в муниципальных выборах и представляла партию «Воля» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Георгий Портнов