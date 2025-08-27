ФАС выявила антиконкурентное соглашение при реализации препарата «Элапраза»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о нарушениях антимонопольного законодательства при государственных закупках орфанного препарата «Элапраза» на сумму свыше 5,9 млрд рублей. Дела возбуждены в отношении единственного импортера лекарства – ООО «Такеда Фармасьютикалс», а также его ключевого дистрибьютора – АО «Фармимэкс» (АО «Фармацевтический Импорт, Экспорт»).

«Элапраза» относится к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и применяется для лечения пациентов с синдромом Хантера – наследственным заболеванием, характеризующимся ферментативной недостаточностью.

ФАС выявила признаки так называемого вертикального соглашения между компаниями. По данным регулятора, в допсоглашения к договорам были включены фиксированные цены на уровне максимальных значений, определенных в госреестре предельных отпускных цен.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.