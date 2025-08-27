Пермская художественная галерея готовит первую выставку в новом здании

Пермская государственная художественная галерея готовится к открытию. Первая выставка в новом здании будет посвящена теме дома в искусстве. В проекте «Дом» представят коллекции мебели и декоративно-прикладного искусства, ранее почти не экспонировавшиеся. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новое здание Пермской художественной галереи.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Новое здание Пермской художественной галереи.

«Нам важно, чтобы первая выставка была посвящена теме, близкой и жителям Пермского края, и нашим гостям, но в то же время отражала нашу ситуацию с обретением нового, постоянного дома. На этой выставке мы показываем экспонаты, которые в основном не войдут в постоянную экспозицию, но демонстрируют разнообразие нашей коллекции. Постоянные экспозиции мы будем открывать постепенно, шаг за шагом. Но экспозиция нашей титульной коллекции — пермской деревянной скульптуры — откроется одновременно с первой выставкой»,— рассказала директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. Особенность выставки в том, что здесь нет стилизации интерьеров или неких декораций, имитирующих ту или иную эпоху, нет образа идеального дома, каким он предстает в некоторых произведениях искусства.

На выставке будет представлено 170 картин из коллекции галереи. Это живопись русских и советских художников: Игоря Грабаря, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского, Александра Моравова, Петра Петровичева, Александра Савинова, Ивана Борисова, Александра Репина и других художников. Рисунки и гравюры Иллариона Голицына, Анатолия Каплана, Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной и других; произведения прикладного искусства XIX–XX веков, скульптура. Посетители увидят также собрание редкой мебели — например, буфет 1870-годов, кресла и стулья с резными спинками.

Строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории завода Шпагина началось весной 2021 года. Ранее галерея располагалась в здании Спасо-Преображенского собора. Новое здание, общая площадь которого в семь раз превышает площадь собора, позволит показать редкие работы, десятилетиями хранившиеся в фондах. Здание, спроектированное архитектурным бюро Speech под руководством Сергея Чобана, объединяет индустриальное наследие Перми с современными музейными стандартами и технологиями, обеспечивающими сохранность коллекции. Открытие новой площадки галереи запланировано на осень, точная дата пока не известна. По данным СМИ, это может произойти уже в сентябре.