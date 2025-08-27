Германия создает Совет национальной безопасности

27 августа правительство Германии объявило о создании Совета национальной безопасности, который будет координировать действия различных учреждений и экспертов в этой сфере. Возглавлять cовет будет канцлер Германии, а его заместителем будет министр финансов. Также в него войдут министры иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции, экономики и некоторые другие руководители министерств и ведомств.

«Совет должен создать мост между разными ведомствами, чтобы объединять широкую проблематику, а также знания и компетенции по внутренней, внешней, экономической и цифровой политике в сфере безопасности. На этой всесторонней основе правительство сможет принимать необходимые решения в отношении безопасности»,— говорится в заявлении.

Как отмечают СМИ, Германия создает Cовет безопасности позже многих других западных стран, которые делали это по примеру американского Совета национальной безопасности. Так, в 2010 году подобный совет был создан в Великобритании.

Яна Рождественская